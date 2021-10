"Les primitivismes russes"

Sous la direction de Claire Gheerardyn et Delphine Rumeau

Slavica Occitania, n°53, 2021

ISBN : 979-10-93090-11-5

436 p.

Sommaire

Claire Gheerardyn et Delphine Rumeau – Introduction

Claire Gheerardy – Le primitif comme catégorie existentielle. Autobiographies et biographies de quelques peintres primitivistes russes

Anastasia Kozyreva – L’inspiration « primitive » dans l’œuvre de Mikhaïl Vroubel

Christophe Imbert – Les primitifs de Nikolaï Goumiliev. Autour d’un diptyque

Tatiana Victoroff – Visages de Russie. Boris Grigoriev et Ivan Bounine

Émilien Sermier – Le Sacre du primitif. Musiques russes et imaginaires littéraires : Cendrars, Cocteau, Ramuz, Rivière

Jehanne Denogent – Portrait de famille. Les Poupées de Marie Vassilieff et le Primitivisme

Virginie Tellier – Les formes du primitif dans Une chronique de famille de Sergueï Aksakov (1856)

Delphine Rumeau – Primitif américain et primitivisme russe. Deux cas de réception (Longfellow, Whitman)

Liliya Dyanchenko-Escalle – Langage primitif et identité nationale dans La Colombe d’argent d’Andreï Biély : Étude de sources et modèles français et allemands

Daria Sinichkina – Le phénomène des « poètes-pépites » dans les années 1900-1910 : Nikolaï Kliouev et la construction d’une identité primitive

Michael Kunichika – « Et tu glorifies la tendre bergère ». Velimir Khlebnikov, ou l’invention d’un primitivisme pastoral

Pierre-Yves Boissau – Le primitif et la Révolution russe : Nous de Zamiatine ou le désir primaire contre l’utopie sociale

Résumés des articles

Abstracts

Notices sur les auteurs

Notes de lecture

Michel Niqueux – Françoise Lesourd & Laurent Thirouin (éd.), Lectures russes de Pascal. Hier et aujourd’hui, (2020),

Victoire Feuillebois – Laure Troubetzkoy (éd.), Le Monde des objets dans l’œuvre de Tolstoï, Cahiers Léon Tolstoï n° 27 (2019),

Delphine Rumeau – Rebecca Beasley, Russomania. Russian Culture and the Creation of British Modernism, 1881-1922 (2020),

Olga Blinova ­– Fëdor Sologub, Polnoe sobranie stixotvorenij i poèm v trëx tomax [Œuvres en vers en trois tomes], t. III : Stixotvorenija i poèmy 1914–1927 [Œuvres en vers 1914-1927] (2020),

Olga Blinova ­– Andrej Belyj, Žezl Aarona. Raboty po teorii slova 1916–1927 gg. [Le bâton d’Aaron. Travaux sur la théorie de la parole 1916-1927], éd. par E. V. Gluxova et D. O. Toršilov, réd. O. A. Korostelëv (2018),

Sergei Fediunin – Roman Krakovsky, Le populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le monde ? ( 2019)