Cinéma à l'université

Dirs. : Serge Le Péron et Frédéric Sojcher

Les Impressions Nouvelles, collection "Caméras subjectives", 2020

24 EUR

472 p.

EAN13 : 9782874497582.

Le livre :

Le cinéma et les images animées sous toutes leurs formes ont fini par gagner l’ensemble des domaines de la culture, de l’éducation et du divertissement, bien au-delà des salles de projection et de la télévision. Art majeur de l’époque, le cinéma est à la fois médium artistique, objet culturel mondialisé, technique universelle de communication, industrie lourde et affaire d’État.

Le Cinéma à l’université, le regard et le geste témoigne de la très grande richesse des enseignements de la pratique du cinéma qui existent en France et dans les pays francophones.

Ce livre peut d’abord servir aux étudiants pour savoir comment différentes formations fonctionnent. Quels sont les enjeux de transmission, comment apprendre un regard et un geste, penser et faire du cinéma ?

Tenter de cerner « ce qui fait le cinéma » peut aussi intéresser, au-delà des étudiants et des enseignants, tous ceux qui sont passionnés par le 7ème art et qui souhaitent comprendre les actes de créations filmiques.

Par ailleurs, les formations universitaires incluant la pratique et la réalisation de films dans leurs pédagogies sont aujourd’hui particulièrement menacées et il s’agit de s’en alerter.

En l’absence d’une reconnaissance académique des travaux de création des chercheurs en cinéma, ces formations n’ont plus la possibilité de recruter des enseignants-chercheurs ayant la double capacité théorique et pratique.

De la conjugaison de la recherche théorique et de l’expérimentation pratique, émerge ainsi la conception d’un art cinématographique en devenir, générateur de pensée et d’action.

Ce livre constitue une somme de contributions théoriques qui sont un premier pas vers la tenue d’Assises sur l’Enseignement du cinéma, où sera réaffirmée et documentée la nécessité de la pratique et de la création, au même titre que la théorie et l’histoire, dans la transmission d’un art spécifique, devenu un repère essentiel d’appréhension d’un monde, où les technologies numériques permettent à tout un chacun de fabriquer des images et des sons.

Les contributeurs :

Parmi la trentaine de contributeurs, des cinéastes et des enseignants, qui tous défendent une transmission conjuguant analyse filmique et pratiques du cinéma.