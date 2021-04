Sémir Badir

Magrittte et les philosophes

Les Impressions Nouvelles

collection "Réflexions faites", 2021

EAN13 : 9782874498749

PRÉSENTATION

L’œuvre de René Magritte est très populaire, c’est sûr. Pourtant, les théoriciens de la peinture affichent parfois à son égard un certain dédain. Mauvaise peinture, ose-t-on dire. Chacun en juge comme il l’entend... mais ces critiques ont-ils saisi l’intention attachée à cette œuvre ? Car un travail de la pensée la traverse. J’irais jusqu’à dire que l’œuvre de Magritte est cela même : l’exercice d’une pensée en images.

Dans ce livre, je propose une enquête. Prenant appui sur les dits et écrits du peintre, je tente de retrouver cette pensée en images. En eux-mêmes les tableaux n’y donnent pas accès : on aurait beau les interpréter, on ne découvrirait pas encore leur nécessité. Alors je les mets en rapport avec des concepts philosophiques. Je montre, à partir de sept études, que les images créées par Magritte sont comparables à des arguments et qu’elles témoignent, au sein de l’œuvre, d’une ressemblance avec la réflexion de philosophes tels que Platon, Kant, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein ou Sartre, sans compter Michel Foucault.

Titulaire d’un mandat permanent du Fonds National belge de la Recherche Scientifique et maître de conférences à l’université de Liège, Sémir Badir applique l’étude sémiologique au bénéfice des sciences humaines, des lettres et des arts.

SOMMAIRE

Avant-propos

Chapitre 1: Montrer (Magritte et Wittgenstein)

Chapitre 2: Nier en images (Magritte et Sartre)

Chapitre 3: La peinture (Magritte et Platon)

Chapitre 4: La composition (Magritte et Kant)

Chapitre 5: La liberté (Magritte et Hegel)

Chapitre 6: Eclairer (Magritte et Hegel)

Epilogue: Le langage (Foucault et Magritte)