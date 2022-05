La prochaine séance du séminaire de Bruno Clément et François Noudelmann, "L'écriture de la pensée", se tiendra, uniquement en ligne, le vendredi 13 mai 2022.

Nous recevrons Isabelle Serça, Professeure à l'Université de Toulouse.

Écrire — ou ponctuer la pensée.



Peut-on écrire la pensée sans la ponctuer ? Autrement dit, la ponctuation serait-elle nécessaire pour penser ? Cette question en entraine une autre, vu les différentes acceptions que le terme revêt dans les arts (peinture, musique, architecture…) : la ponctuation serait-elle partie prenante du processus de création ?

Ponctuer et penser, ponctuer et créer… On terminera ce petit tour d’horizon en examinant les rapports singuliers que la ponctuation entretient avec le temps, car ponctuer, c’est avant tout ponctuer le temps et on dira un mot du projet ProusTime.



Isabelle Serça est professeure de langue et littérature françaises à l’Université de Toulouse. Elle s’intéresse au style et à la ponctuation et a soutenu naguère une thèse sur la parenthèse chez Proust (Les coutures apparentes de la Recherche, Champion, 2010). Dans Esthétique de la ponctuation (Gallimard, « Blanche », 2012), elle pose la ponctuation comme un objet esthétique en littérature et dans les arts – peinture, musique, architecture et installations contemporaines.

Elle travaille actuellement sur les liens que la littérature entretient avec les arts et les sciences avec le programme transdisciplinaire ProusTime. Le groupe ProusTime réunit des chercheurs de tous les horizons (histoire, linguistique, neurosciences, géosciences, physique, musique, arts plastiques, etc.) qui cherchent à penser le temps à partir de l’œuvre de Proust. Proust et le temps : un dictionnaire, qui vient de paraitre aux éditions Le Pommier, est le résultat de ce travail.

