1800 : la littérature des années 1780-1830

Séminaire animé par J.-M. Roulin, S. Genand et F. Rosset

Séance 7 : Pensée, histoire et projections du religieux autour de 1800

Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, Salle 3150

Possibilité de participation via le lien de connexion Zoom

https://unil.zoom.us/j/3195136288 (Inscription préalable obligatoire auprès de francois.rosset@unil.ch)

1800 et ses parages, c’est aussi l’époque d’une reconfiguration du religieux dans les perspectives anthropologique, sociale et politique. Entre la réhabilitation de la symbolique et du rite opérée par Chateaubriand et l’articulation entre liberté et religion dans la République pensée à Coppet, il y a aussi l’héritage de l’histoire, de la théologie, de l’herméneutique et de la science de l’homme telles qu’elles ont été redéfinies (ou définies pour cette dernière) au temps des Lumières. La religion, les religions, leurs sources, leur développement, leur légitimité sont devenus objet d’études, enjeu politique et matière de projections littéraires. Ce n’est plus tant un prérequis donné, accepté, subi ou refusé, mais une composante fondamentale du sujet humain appelée désormais le sentiment religieux dont il s’agit de tenir compte lorsque doivent être repensés les principes du vivre ensemble.

Au programme de la journée s’ inscrit une série d’approches visant à montrer à la fois la richesse, la complexité et la résonance plurielle de cette question, entre histoire, philosophie et représentations.

