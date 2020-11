Seizième Siècle, n°17, automne 2020 :

« La Jalousie des lettrés et son expression néo-latine »,

sous la direction d'Anne Rolet,

Société Française d'Étude du Seizième Siècle

diffuseur : Librairie Droz (11 rue Massot , CH-1211 Genève 12. www.droz.org), 2020.

ISSN : 17744466 — 324 p.

À une époque où des termes tels que « compétition », « compétitivité » et « concurrence » envahissent l’actualité et promeuvent un mode agonistique de relation à l’autre dont l’intensité confine souvent à la violence, ce numéro propose de remonter le temps pour voir quelle place, parmi les « émotions de la rivalité », ont occupé dans la Renaissance européenne ce que la langue française appelle « envie » et « jalousie ». Ces émotions ne peuvent être appréhendées en dehors des cadres sémantique, philosophique et culturel qu’ont dessiné durant l’Antiquité puis le Moyen Âge, en contre-point des langues vernaculaires, les termes gréco-latins qui ont tenté de les caractériser, tels que phthonos, zèlos, zèlotypia, nemesis, inuidia, inuidentia, aemulatio, obtrectatio, liuor, et d’autres encore, pris eux-mêmes dans une constellation d’affects à la terminologie ambiguë, aux contours mouvants et aux manifestations complexes.

Les contributions visent à éclairer les rôles que jouent ces notions dans les échanges intellectuels au sein la communauté des lettrés durant une période qui va de Pétrarque à Descartes, pour mieux cerner la manière dont elles nourrissent les pratiques et les genres littéraires et éclairent notre connaissance des relations qu’entretiennent les humanistes avec les structures institutionnelles du savoir et les formes du pouvoir politique.

SOMMAIRE

Anne Rolet

Introduction. Les renaissances de l’envie

Les mots de l’envie : l’héritage antique et médiéval

Anne Rolet

Prologue 1. Démêler les affects envieux

Sophie Van Laer

Inuideo, inuidia : une allusion au « mauvais œil » ?

Étienne Wolff

Le De livore (AL 636 Riese) parfois attribué à Virgile et sa tradition jusqu’à la Renaissance

Définir l’inuidia à la Renaissance

Anne Rolet

Prologue 2. Penser l’envie et la jalousie à la Renaissance : quelques théoriciens à l’œuvre

Laurence Boulègue

Ambiguïté des passions mimétiques inuidia et comites chez Agostino Nifo (De Amore, 1531)

Virginie Leroux

Poétiques de l’inuidia

Inuidia ou l’empire du paradoxe

Anne Rolet

Prologue 3. L’envie : fléau intérieur, mal social ou moteur de l’Histoire?

Rachel Darmon

Les paradoxes d’un corps à interpréter : les représentations de la jalousie dans la littérature symbolique, de l’allégorie au portrait médico-moral

Nicolas Correard

Les deux faces de l’inuidia chez Alberti : le malum maximum et l’origine du sens critique

Sylvie Laigneau

« Je t’aime moi non plus » : amitié, rivalité et inuidia chez les lettrés du sodalitium Lugdunense

Karine Durin

Commenter Pline en Espagne à la Renaissance : sine disputationum strepitu ?

Richard Cooper

Inuidiae Encomium : les Éloges paradoxaux de Caspar Dornau, 1614-1619

Remédier à l’inuidia : de l’expérience intime à la transfiguration littéraire

Anne Rolet

Prologue 4. Remèdes ou esquives ?

Laure Hermand-Schebat

Les réponses de Pétrarque à l’inuidia : autour des Épîtres métriques II, 10 et II, 17

Déborah Boijoux

Entre rumor acerbus et liuor edax :

Antonio Urceo Codro, un poète-philologue face à l’inuidia à la cour des Bentivoglio

(Bologne, fin du xve siècle)

Anne-Hélène Klinger-Dollé

« L’inspiration naturelle », une posture d’auteur en réponse à l’inuidia des lettrés dans la correspondance manuscrite de Charles de Bovelles (1479-1567)

Catherine Pézeret

Non carmina liuor : Étienne Dolet face à l’inuidia dans le recueil des Carmina (1538)

Anne Rolet

Épilogue. Et in Arcadia ego…