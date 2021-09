Séduire du Moyen Âge à nos jours. Discours, représentations et pratiques

sous la direction de Céline Borello, Christophe Regina et Gabriele Vickermann-Ribémont

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

336 pages – 33 € – EAN : 9782406114840

Ce volume transdisciplinaire explore l’histoire et les multiples facettes des discours et pratiques de la « séduction », allant du caractère abject que lui ont conféré les discours juridique, théologique, médical ou moral, au sens du plaisir, et d’une indécidabilité interpersonnelle et esthétique.

Table des matières