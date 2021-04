Samuel Bidaud, Manuel de linguistique française et de linguistique générale

Univerzita Palackého, Olomouc, 2021

136 p.

EAN13: 9788024457994

Prix: 200 Kč (= environ 8 euros)

Ce manuel s'adresse aux étudiants et aux étudiantes de lettres modernes et de philologie française. Il a pour objectif de présenter l'ensemble des grands domaines de la linguistique française ainsi que les notions essentielles à la linguistique générale. Il est en effet impossible d'étudier la première sans un minimum de connaissances concernant la seconde. Cet ouvrage se propose ainsi d'aborder non seulement des champs comme la phonétique, la morphologie ou la syntaxe du français, mais aussi des problématiques plus larges, comme le concept de langue, de signe linguistique ou les fonctions du langage. Enfin, il se veut pratique et illustratif. En ce sens, la majorité des chapitres comprennent un certain nombre d'exercices, corrigés et non corrigés, qui permettent aux lecteurs et lectrices de vérifier leur compréhension des points étudiés.

Sommaire

Chapitre 1: Qu'est-ce qu'une langue?

Chapitre 2: Quelques notions fondamentales de linguistique (le signe, la langue et la parole, la synchronie et la diachronie)

Chapitre 3: La communication (les participants de la communication, les fonctions du langage)

Chapitre 4: Phonétique et phonologie (phonétique et phonologie, l'Alphabet phonétique international, Comment classer les phonèmes?)

Chapitre 5: La morphologie (les morphèmes, la formation des mots)

Chapitre 6: La morphosyntaxe (les parties du discours, les fonctions, la syntaxe de Tesnière)

Chapitre 7: La sémantique (les relations sémantiques à l'intérieur du lexique, la sémantique structurale, la sémantique textuelle)

Chapitre 8: La variation du français (les registres de langue, le français oral, le français écrit et l'"écrit transmis", la variation dans l'espace)

Chapitre 9: Comment classer les langues? (la classification historique des langues, la classification typologique)

Conclusion

Bibliographie