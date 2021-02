Samuel Bidaud,

Le concept linguistique d'opérativité,

Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 132 p.

ISBN 978-80-244-5613-3, 158 Kč (= 6, 14 euros)

Le concept d’opérativité est fondamental pour la linguistique moderne et contemporaine. Toutefois, sa généalogie, ses principes essentiels et ses applications possibles à d’autres champs n’ont guère été étudiés jusqu’à maintenant. Cet ouvrage montre pour commencer que le principe d’opérativité est au cœur de trois importantes théories linguistiques du 20ème siècle : la psychomécanique du langage de Gustave Guillaume, la syntaxe structurale de Lucien Tesnière et la grammaire générative et transformationnelle de Noam Chomsky. La deuxième partie du livre étudie le nom et le verbe tchèque dans le cadre de la linguistique opérative. Enfin, l’auteur applique le concept d’opérativité à la littérature à travers l’analyse d’À la recherche du temps perdu.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1: Généalogie et principes du concept d'opérativité

Chapitre 2 : Linguistique opérative et linguistique tchèque : le problème du nom et du verbe tchèque

Chapitre 3: Lire Marcel Proust à la lumière du concept d'opérativité : mémoire involontaire, temps opératif et tenseur binaire

Conclusion

Références bibliographiques.