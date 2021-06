Samia Kassab-Charfi

Art et invention de soi aux Antilles

Editions Honoré Champion, collection "Poétiques et esthétiques, XXe-XXIe siècles ", 2021

EAN13 : 9782745355294.

374 p., broché.

55 €

Composé de 21 chapitres, ce livre sonde la manière dont l’art – littérature, peinture, installations – aux Antilles s’est saisi de concepts fondamentaux constitutifs du lien communautaire : l’Histoire, la mémoire, le paysage comme arsenal de clichés mais aussi les marqueurs identitaires organiques (le visage chez Ernest Breleur, la peau chez Léon-Gontran Damas) et les intertextes communs (Faulkner pour Glissant, Daniel Defoe pour Chamoiseau), pour les mettre à l’épreuve du vécu historique. Essentiellement à travers deux grands auteurs de la littérature antillaise, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, l’ouvrage explore les reliefs de cette mise à l’épreuve, ainsi que son potentiel à la fois heuristique et résilient.

Samia Kassab-Charfi est Tunisienne, professeure de littératures française et francophones à l’Université de Tunis. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages et études dans ces domaines.

