La main, ma main, veut écrire. Elle veut saisir le monde par l’écriture, ses petits dessins noirs, ses formes agencées qui font sens. Je m’y accroche. Un jour, je serai écrivain. Même si je ne sais pas quel chemin prendre, quelle ligne suivre, quels signes tracer. C’est ainsi que ça a commencé.



Où commence l’écriture ? Dans le corps ou dans la tête ? Dans la main crispée sur le stylo de l’enfant à sa table ou dans la mémoire de l’adulte ?

Il faut peut-être voir ailleurs. Retrouver les traces. S’amuser de graffs dans la rue. Observer les rituels d’écrivains, ceux d’hier (Proust, Walser, Benjamin) comme ceux d’aujourd’hui. Parcourir la Mésopotamie, la Grèce, les mythes égyptiens.

À partir de souvenirs personnels, de voyages et de confidences d’artistes, Sally Bonn compose, à son tour, la trace la plus sensible qui soit : son livre.