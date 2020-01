L'esprit européen en exil - Essais, discours, entretiens (1933-1942)

Stephan Zweig

Jacques Le Rider (éd.),

Klemens Renoldner (éd.)

Date de parution 02/01/2020

Editeur Bartillat

EAN : 9782841006885

Nb. de pages : 415 p

Voici rassemblés les textes que Stefan Zweig a consacrés, de 1933 à 1942, à l'actualité politique, à l'exil et au destin des juifs européens. Cet ensemble - inédit en traduction française - constitue une entreprise éditoriale sans équivalent en langue allemande ou en langue anglaise. Il contient de nombreux textes importants qui ne figurent pas dans l'édition de référence des Œuvres rassemblées (Gesammelte Werke).

Il s'inscrit dans la droite ligne des deux volumes déjà édités aux éditions Bartillat : Derniers messages et Appels aux Européens. Par sa diversité, il enrichit considérablement la connaissance de la dernière décennie de l'écrivain autrichien. On y retrouve des textes relatifs à la situation catastrophique de l'Europe, aux terribles menaces qui pèsent sur les juifs et aux mille difficultés que les exilés doivent affronter, ainsi que des interventions où Zweig appelle à un élan international de solidarité avec les victimes des persécutions nazies.

Il s'agit d'une publication importante concernant l'œuvre de Stefan Zweig en ces années dramatiques. Un précieux appareil critique accompagne le volume.

Voir le site de l'éditeur…