La Parole intérieure. Qu'est-ce que se parler veut dire?

Stéphanie Smadja

Hermann, 2021

*

ISBN : 9791037006714

35 EUR

526 p.

*

Chacun d’entre nous se parle à soi-même : en son for intérieur ou à voix haute, sous forme verbale ou sous forme d’images. Pourtant, nous ignorons souvent comment fonctionne ce processus. Il arrive même que nous n’ayons pas conscience de nous parler à nous-mêmes. Mieux comprendre le fonctionnement et les différentes modalités de notre langage intérieur pourrait nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous adapter et de mieux communiquer avec autrui. L’enjeu ici n’est pas d’abord scientifique, mais personnel, interpersonnel et social. En un mot, il est humain. Cet essai retrace les formes et les fonctions positives de la parole intérieure comme du monologue à voix haute, avant d’aborder dans un dernier chapitre la question de la polyphonie et des voix autres qui traversent ma voix ou mes voix intérieures.