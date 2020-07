Abhumanisme, responsabilité sociale et chant de l'univers

Pensée et théâtre de Beniamino Joppolo (1906-1963)

Stéphane Resche

Neuville-sur-Saône, éd. Chemins de tr@verse, coll. Chemins it@liques, 2019

618 p. — 46 EUR — ISBN : 978-2-313-00603-0

Cet ouvrage constitue la première étude entièrement consacrée à Beniamino Joppolo (1906-1963). Le travail cible l’œuvre théâtrale complète – plus de cinquante pièces – en prenant appui sur la pensée philosophique conçue par le dramaturge et essayiste sicilien, pensée qui convergea vers les préceptes abhumanistes. Le volume suit le cheminement biographique, esthétique, poétique, politique de l’auteur et spécifie la situation historique dans laquelle chacune des pièces a pu être élaborée, avant de sonder les répercussions artistiques et sociétales des productions. Sont abordées successivement la période de jeunesse, les années milanaises, la période dʼaprès-guerre et la décennie parisienne. L'approche analytique du théâtre joppolien est complétée par un examen précis de la multitude d’indices donnés par lʼauteur en vue dʼune concrétisation scénique des œuvres. Ce volet de l'étude s'achève sur une approche personnelle de pièces majeures, proches des mouvances absurde, expressionniste et magico-réaliste et en mesure d'argumenter l'intégration de Joppolo au sein du panthéon des grands auteurs de théâtre du vingtième siècle.

Table des matières…