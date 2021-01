Redonner voix à L'Heptaméron de Marguerite de Navarre

Simone Perrier, Chantal Liaroutzos (dir.)

Hermann, 2021

*

328 p.

24 €

ISBN : 9791037006707

*

DESCRIPTION

Après 1992 et 2006, L’Heptaméron est remis au programme des agrégations de lettres en 2021. Par rapport à leurs prédécesseurs et au regard de leur vécu récent, les agrégatives et agrégatifs de 2020-2021 ont des raisons de savourer pleinement et avec un regard neuf le formidable texte de Marguerite de Navarre sur la manière de passer le temps, aussi utilement que joyeusement, en période d’épidémie et de confinement. Pour les accompagner dans leur lecture, il a semblé utile de redonner vie aux deux volumes des Cahiers Textuel parus à l’occasion des sessions antérieures et qui étaient devenus inaccessibles. Bien que la connaissance du recueil de Marguerite et son approche aient évolué ces quinze dernières années, les différents articles réunis ici pourront continuer à donner matière à de nouveaux devis critiques fructueux.

Voir le site de l'éditeur...