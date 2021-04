Le rire des femmes

Sabine Melchior-Bonnet

PUF, 2021

Date de parution: 14/04/2021

Nombre de pages: 416

ISBN: 978-2-13-082553-1.

Faire rire est une prérogative des hommes. Subversif et incontrôlable, le rire a longtemps été interdit aux femmes. Au nom de la bienséance, de la beauté et de la discrétion, il convenait d’opposer rire et féminité.

Sabine Melchior-Bonnet s’attache à décrypter les raisons historiques de cet interdit et montre comment les femmes se sont peu à peu emparées du pouvoir de faire rire.

Récit d’une conquête et analyse d’un tabou, ce livre part des règles de savoir-vivre dans l’Antiquité jusqu’aux one-women-show de nos jours, qui s’autorisent à être drôles, jolies, bêtes ou méchantes. Au risque, peut-être, de banaliser ce qui avait longtemps été défendu.

Sabine Melchior-Bonnet est historienne, spécialiste de l’histoire des sensibilités. Elle a travaillé au Collège de France auprès des professeurs Jean Delumeau et Daniel Roche. Aux Puf, elle a récemment publié Les Revers de l’amour. Une histoire de la rupture.

Sommaire

Introduction. Le sexe du rire

DÉRIDÉES, DÉBRIDÉES

QUATRE FIGURES DE RIEUSES

Le rire, une langue maternelle ?

Abraham et Sara

Le gai savoir de Baubô

Le rire obscène

Postérité de Baubô

Tous collés ensemble

La morale de l’histoire

Le rire de l’âme

Le rire bienheureux

RIRE ET BIENSEANCE

Pourquoi les femmes rient-elles plus que les hommes ?

Une histoire d’humeurs

Douées pour le bonheur ?

La querelle des femmes

Un travail d’éducation : les manuels de civilité

CACHEZ CES DENTS QUE JE NE SAURAIS VOIR

Le doux souris

« Souriez, s’il vous plaît »

Rire et bonheur

Le rire mélancolique

La révolte des petites filles modèles

Le rire des adolescentes

LE RIRE AMOUREUX

Kichlismos

Les ris et les jeux

LE RIRE LIBERTIN

Fantasmes d’hommes

Contre le phallocentrisme

Rire dessous la manche

Le voile de la pudeur

RIRE OU ROUGIR

Contraindre le rire

Rires masqués

Inversion des rôles

L’arme ou la plume

RIRES D’ÉLITES ET RIRES POPULAIRES

Le caquet des femmes

Les lieux du rire

Joyeuses commères

Les veillées

Pour de rire : le carnaval

La sanction du ridicule

Un rire qui s’essouffle

Colombine, Toinette, Nicole, Dorine, l’emploi de rieuse

Les Délurées

LE RIRE GRAS

De la servante à la poissarde

Pamphlets politiques

Du côté des élites

Facéties célèbres

Le rire en crise ?

La gaîté, vertu sociale

FEMMES D’ESPRIT

Le naturel rieur des Français

Racines italiennes

La conversation à la française

Rires et tabous

L’hôtel de Rambouillet, l’esprit de joye

Les Précieuses

RIRE OU RAILLERIE

Pestes et rieuses : une querelle des sexes qui n’en finit pas

Ce je-ne-sais-quoi

« On se moque de tout ici »

Le rire de l’amitié

Mauvaise réputation

L’esprit Lanturelu, ou l’esprit d’enfance

Les sociétés badines

LA FRANCE NE SAIT PLUS RIRE

Un essaim de guêpes

Le rire, une marque sociale ?

Embourgeoisement

RIRES DE PAPIER

L’ironie, un contrepouvoir

Christine de Pisan : disqualifier l’autorité masculine

Le mariage au pilori

La démangeaison riotteuse

Marie de Gournay et la satire

BURLESQUE ET TRAGIQUE

« Par malheur, je ris toujours »

Facéties en cascade

Les poncifs des histoires d’amour

Petits ouvrages de dames : les contes de fées

Comment berner une abbesse

La parodie

RIRE ET SENTIMENTS

Un rire désabusé

Les petits riens sous la loupe

Un roman féminin ?

MELODRAMES ROMANTIQUES

Sont-elles encore des femmes ?

La fête sur commande

De « Citoyenne » à « Madame »

Le procès du rire

Entre hilarité et effroi

Le rire féminin vu par les hommes : une mimique de singe

« Tâche de rire un peu »

HYSTÉRIQUES ET GRISETTES

Le rire innocent et le rire assassin, deux figures du rire féminin

Nana, Lulu, le diable artiste

La femme clown

FEMMES SPECTACLES

Entre la Salpêtrière et le caf’conc

La peur et l’attraction

Femmes spectacles

La gaîté morose

L’ESPRIT D’ENFANCE

Virginia Woolf, pionnière

Colette, un rire de santé

RIRE ET VIOLENCE

Un barrage contre la haine

Le rire contre la violence

Nathalie Sarraute : ce qu’on voudrait cacher

Il n’y a pas de rire innocent

Des petits démons sans sexe

DRÔLES, JOLIES, LAIDES, BÊTES OU MÉCHANTES

Variétés romanesques : de l’humeur à l’humour

Le saugrenu de la vie

Consommer du rire

Le rire en bulles

Satire et complicité

DE QUOI RIENT-ELLES ?

Le bonheur a encore frappé

L’autodérision

Mauvais genre ? Mauvais goût ?

Une vraie femme ?

Jeux de genres

Victoire ou déclin du féminisme ?

