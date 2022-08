Des monologues des premiers romans aux textes de théâtre, en passant par le récent Histoires de la nuit (2020), Laurent Mauvignier déploie une œuvre protéiforme qui interroge la notion de genre et questionne les modalités mêmes de la fiction contemporaine. Les textes de Laurent Mauvignier donnant lieu à des transpositions théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, formant tous un appel vers les arts du visuel, sont traversés par un désir d'image qui va grandissant et amène l'écrivain à la réalisation d’un court-métrage (Proches, 2018). L’image est en effet au cœur de la création de Laurent Mauvignier. Elle apparaît comme un mode d’exploration du réel, soit qu’elle fonctionne comme un modèle ou un écran, soit qu’elle initie une forme de transmédialité, à l’instar de Tout mon amour (2012). L’œuvre de Laurent Mauvignier, portée par une écriture du détail où tout fait image, invite encore à aller au-delà du visible pour saisir une image ultime, purement mentale et par essence insaisissable.

Les études ici réunies et enrichies d’un entretien accordé par l’écrivain invitent alors à explorer les formes que prend l’image dans une œuvre empreinte d’une « folie du voir » contemporaine.

Sommaire

Remerciements

Introduction

Sylvie Loignon

Hantise de l'image. Entretien de Laurent Mauvignier avec Sylvie Loignon (mars

2020)

I Tremblements

Faire monde. Au risque du cliché

Dominique Rabaté

Continuer, entre profondeur et faux-semblants

Florence Bernard

De la peinture au western, images et représentations picturales du cheval dans

Continuer (2016)

Diane Guirard de Camproger

Le monde comme un spectacle (Autour du monde)

Anne Cousseau

Histoires de rétine : représentations de la subjectivité chez Laurent Mauvignier

Martine Motard-Noar

II Défiances

« Il faut qu’elles retournent d’où elles viennent, les images » : Trois cas de défiance

envers les images dans l’œuvre romanesque de Laurent Mauvignier

Frédéric Martin-Achard

Si loin, si proche : tensions de l’image et du regard dans Loin d’eux et Plus sale

Fabien Gris

Affronter le cliché : le consumérisme iconographique en question dans Autour du

monde de Laurent Mauvignier

Stéphane André

III Résonances

Des hommes, des boîtes et des images

Carine Capone

« Comme une image impossible venue brouiller le réel » : Images et voix en

résonance dans quelques textes de Laurent Mauvignier (Des hommes, Dans la foule,

Ce que j’appelle oubli)

Laëtitia Deleuze

Dans l’image : pour un mélodrame romanesque

Claire Olivier

Laurent Mauvignier : représenter l’hubris

Simona Crippa

IV Révélations

Ce qui ne vous voit pas, ce qui ne se voit plus

Chloé Chouen-Ollier

Repentirs de l’image : Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier

Sylvie Loignon

Le tremblement des images ou la poétique du contrevoir dans Continuer de Laurent

Mauvignier

Johan Faerber

Les jeux du texte et de l’image dans le théâtre de Laurent Mauvignier

Michel Bertrand

Index des œuvres de Laurent Mauvignier

Bibliographie sélective

Notices bio-bibliographiques