En tant que lecteur, on n’ouvre pas un roman au hasard, mais, en quête du déclic provocateur de la sélection, on s’attarde sur des passages du début ou de la fin. Ce sont les premières lignes du roman qui remplissent la fonction d’informer, d’intéresser et de proposer un pacte de lecture. L’importance de l’incipit réside, donc, dans sa force persuasive, aboutissant au choix primordial du lecteur à signer ou non le contrat qui se déploie sous ses yeux.



Lorsque le lecteur s’approche de la fin de l’aventure, le rideau tombe et le silence revient, le personnage entre dans un espace clos et le monde retrouve son ordre ou, au contraire, s’effondre dans l’apocalypse. C’est ainsi que, loin d’être seulement un lieu de passage, l’excipit est avant tout un espace d’adieu, un lieu stratégique qui oriente la lecture, tout comme un point affectif essentiel qui fait durer, de manière plus ou moins pérenne, l’univers signifié.



Le volume présent, réalise selon les grilles proposées par Andrea del Lungo, des analyses littéraires appliquées aux incipits et excipits de divers textes appartenant à la littérature française et francophone.



TABLE DES MATIÈRES



Avant-propos 5



Esthétique de l’incipit 9



Dora Mănăstire, Un incipit qui trahit le souci de structure. Sérotonine de Michel Houellebecq 11



Gabriela Miron, Éric-Emmanuel Schmitt – le cadre de la séduction 24



Emanuela Muntean, L’Histoire en images : lecture de l’incipit de la Guerre de Catherine de Julia Billet et Claire Fauvel 34



Roxana Maximilean, L’incipit, une clé exégétique : Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours 46



Omaïma Machkour, Incipit de La vie et demie : genèse apocalyptique ou la ruine des commencements 61



Dialectiques de l’entre-deux 69



Dora Mănăstire, L’excipit houellebecquien. Pour une sortie poétique de la fiction 71



Roxana Maximilean, Excipit et rédemption : Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours 86



Maroua Derouiche, L’autothanatographie dans deux romans fernandeziens (Dans la main de l’ange, La Course à l’abîme) 101



Avatars de l’excipit 115



Ciprian Onofrei, Fin de l’art – fin de l’histoire : sur l’excipit du Rêve de Machiavel de Christophe Bataille 117



Gabriela Miron, Héritage et mémoire dans l’excipit de la nouvelle Le plus beau livre du monde d’Éric-Emmanuel Schmitt 131



Alina Aluaș, L’épilogue – analyse de la fin matérielle et de la fin inattendue dans le roman Deux sœurs de David Foenkinos 140



Analyse Kimpolo, L’excipit ou la fin subversive. Réflexions sur les limites textuelles dans Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem de Maryse Condé et Ceux qui sortent dans la nuit de Mutt-Lon 152