Serge Gruzinski,

Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne

Fayard, mars 2021

288 p. — EAN : 9782213712338

Engageant un dialogue avec un métis de la Nouvelle-Espagne du XVIe siècle, Serge Gruzinski livre un témoignage exceptionnel qui éclaire de manière très concrète un double processus : la construction de la première société coloniale de l’Europe moderne (le Mexique) et l’essor de la mondialisation ibérique.

Le métis avec qui Serge Gruzinski dialogue par-delà les siècles est l’exact contemporain de Montaigne. Fils d’un conquistador et d’une Indienne, il est devenu à la fois interprète et homme d’affaires. Il a pris le temps de répondre au vaste questionnaire lancé par la couronne espagnole pour connaître ses nouveaux territoires. Avec un visible plaisir, il s’improvise tour à tour historien et journaliste : il évoque l’histoire de son pays, parle de ses traditions et de ses croyances tout autant que de ses inquiétudes sur le présent, même si il n’adhère pas à l’idée alors commune que la fin du monde est proche.

Ce document exceptionnel est un témoignage de première main sur la construction de la première société coloniale des temps modernes le Mexique mais aussi sur l’essor de la mondialisation ibérique. Serge Gruzinski y puise la matière d’un vrai dialogue, posant à cet homme de la Renaissance des questions que chacun affronte aujourd’hui : quels repères se forger quand tout change autour de soi et que le passé sombre dans l’oubli ? Comment s’adapter à un monde qui se globalise ?



Historien de renommée internationale, Serge Gruzinski enseigne l’histoire en France (EHESS), aux États-Unis (Princeton) et au Brésil (université du Para, Belem). Il est spécialiste de la mondialisation ibérique au xvie siècle et l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les Quatre Parties du monde : histoire d’une mondialisation (La Martinière, 2004), La Pensée métisse (Fayard-Pluriel, 2012), L’Aigle et le Dragon(Fayard, 2012), L’Histoire pour quoi faire ? (Fayard, 2015) ou encore La Machine à remonter le temps(Fayard, 2017).

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Dialoguer par-delà les siècles", par Pierre Tenne (en ligne le 7 juin 2021)

Penseur majeur de la première mondialisation du XVIe siècle et de la pensée métisse qu’elle a créée en Amérique, Serge Gruzinski propose dans cette Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne un essai dont la forme, innovante, épouse à merveille le fond d’un propos captivant et foisonnant. Un ouvrage magistral qui livre dans toute sa complexité l’histoire insaisissable des sociétés américaines aux premiers temps de la colonisation hispanique.