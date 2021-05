À la recherche de Proust

Saul Friedländer

Traduit par : Alexandre Pateau

Date de parution 12/05/2021

21.00 € TTC — 184 p. — EAN 9782021429190

Saul Friedländer revisite le chef-d’œuvre de Marcel Proust dans cet essai sur la littérature et la mémoire, en explorant la question de l’identité – celle du narrateur du roman et celle de Proust lui-même. Il livre une enquête passionnante sur la manière dont le narrateur de la Recherche se définit par comparaison avec ce que nous savons de Proust et sur la signification de ces points de ressemblance et de divergence. Puisant dans son expérience personnelle, issue d’une vie passée à enquêter sur les liens entre l’histoire et la mémoire, le grand historien lauréat du prix Pulitzer offre une perspective nouvelle sur cette œuvre fondatrice de notre modernité.

« Friedländer a toujours su insuffler à son travail d’érudition une sensibilité littéraire aiguë... [Un] livre intime et subtil. » Wall Street Journal

Nommé meilleur livre de l’année par le Times Literary Supplement

Écrivain et historien, lauréat du prestigieux Prix Pulitzer de non-fiction, pour son ouvrage Les Années de persécution. L’Allemagne nazie et les Juifs (1933-1939), Saul Friedländer est aujourd’hui professeur d’histoire émérite à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Né à Prague dans une famille juive d’expression allemande, il a grandi en France et a vécu caché pendant l’occupation allemande, de 1940 à 1944. Il a été maintes fois récompensé pour ses travaux d’historien. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, tous publiés aux Éditions du Seuil, parmi lesquels deux volumes de mémoires : Quand vient le souveniret Où mène le souvenir.

