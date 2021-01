Référence bibliographique : S. Ferrara, La Fabuleuse Histoire de l'invention de l'écriture, , 2021.

La Fabuleuse Histoire de l'invention de l'écriture

Silvia FERRARA

Trad. Jacques Dalarun

Seuil, 2021

DESCRIPTION

« Ce livre n’est pas un livre sur le grec ancien, ni sur l’alphabet. C’est un récit, qui parle d’une invention, la plus grande du monde » Silvia Ferrara

Pourquoi l’homme s’est-il mis à écrire ? Comment et où cette révolution a-t-elle eu lieu ? Voilà les mystères sur lesquels Silvia Ferrara lève le voile. Pour cela, elle nous fait voyager dans le temps et l’espace comme dans les méandres de l’esprit humain. Ici, elle dresse le fascinant inventaire des graphies non encore élucidées ; là, elle retrace les multiples apparitions de l’écriture dans l’histoire. Car tout laisse penser qu’elle a été découverte et s’est effacée, sans laisser de traces, à plusieurs reprises. Sa naissance en Mésopotamie au quatrième millénaire avant notre ère n’aurait été qu’une occurrence parmi tant d’autres.

Pris par un récit vertigineux, qui nous transporte du Mexique aux pourtours de la mer Égée, de la Chine aux Îles de Pâques, nous suivons pas à pas les progrès d’une recherche qui a considérablement progressé dans les dernières décennies. Enrichie d’illustrations, cette Fabuleuse Histoire… nous instruit autant qu’elle nous fait rêver.

