La Critique à l’écran (t.2) : filmer la littérature



Sylvain Dreyer et Dominique Vaugeois (dir.)

Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2021

EAN: 9782757432433 — 240 p.





Filmer l’écrivain, est-ce filmer une vie, un statut institutionnel, une parole ? L’émission littéraire ou la critique filmée sur internet ont-elles pour but de rapprocher le public de littérature ? La dimension patrimoniale et didactique du film sur la littérature, la starisation liée à l’incarnation des auteurs semblent dominer les discours cinématographiques et télévisuels. Peut-on alors parler de critique ? Ou avons-nous affaire à la constitution d’un pur objet de culture ?

Les études ici rassemblées témoignent qu’un discours critique est en jeu dès lors que le cinéma ou la télévision engagent un geste de mythification ou de démystification. L’ouvrage met également en avant les ressources propres dont le film dispose pour explorer ce qui apparaît comme au cœur de l’expérience littéraire : la production d’effets qui dépassent le fonctionnement linguistique et relèvent de la matérialité de l’écrit, du corps, de la naissance des images, des rythmes et des sons et par-dessus tout sans doute, comme le cinéma, d’une méditation sur le temps et la mémoire.

Avec des contributions de Lambert Barthélémy, Marion Brun, Henri Detchessahar, Philippe De Vita, Sylvain Dreyer, Philippe Ducas, Pierre Eugène, Selina Follonier, Fabien Gris, Vincent Jacques, Alice Letoulat, Vanessa Loubet-Poëtte, Alban Pichon, Régis Salado, Dominique Vaugeois.