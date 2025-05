André Benhaïm, Aymeric Glacet, Machines à lire

Vous aimez jouer ? Alors lisez ce livre.

Vous rêvez d’une critique littéraire dont vous seriez le héros ? Alors lisez ce livre.

Vous voulez savoir quel est le rapport entre Marcel Proust et Gaston Lagaffe, si Guy de Maupassant tire plus vite que Lucky Luke, comment le Petit prince s’est retrouvé sur la Planète des singes ? Alors lisez ce livre.

Ce livre qui n’en est pas vraiment un.

Composé de machines, machins et prototypes, il est fait de différentes pièces entre lesquelles il y a du jeu. Beaucoup de jeu, même. Le jeu nécessaire pour que tournent des lectures qui inventent de nouvelles raisons de lire Albert Camus, Valery Larbaud, Boris Vian ou Pierre Michon, ou de repenser au cinéma, à la peinture, à la musique, et bien d’autres choses encore que nous vous invitons à découvrir.

Vous vous demandez comment ça marche?

Ouvrez ce livre, le mode d’emploi est à l’intérieur.

À vous de jouer.

André Benhaïm est professeur de littérature française et francophone du XXe siècle à l'université de Princeton (États-Unis). Il est l'auteur de nombreuses publications.

Aymeric Glacet est professeur de littérature française et francophone du XXe siècle à l'université de Sewanee : The University of the South aux États-Unis. Il est l’auteur d’études sur Marcel Proust, Alain Robbe-Grillet, Le Clézio, Michel Butor, Pierre Michon, Pascal Quignard, Nabile Farès, Albert Camus sur lequel il a co-édité, avec André Benhaïm, Albert Camus au quotidien (Presses Universitaires du Septentrion, 2013), ou encore Claude Simon auquel il a consacré un livre intitulé Claude Simon Chronophotographe ou Les Onomatopées du Temps (Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Claude Simon », 2007).