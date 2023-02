J. Berchtold & P. Allegretti (dir.), La Bibliothèque de Dante

Au fil de son oeuvre, Dante a mis en scène le vaste réseau de ses lectures, y disposant les éléments fictifs d’un dialogue avec les plus grands auteurs de la tradition. L’au-delà imaginé dans la Comédie ne prend-il pas, d’ailleurs, la forme d’une bibliothèque : un choeur complet composé des auteurs majeurs et de leurs personnages ?

Homère, Horace, Ovide et Lucain, Virgile et Stace sont les membres incontournables de ce canon littéraire immortel au côté desquels le grand poète italien entreprend son aventure poétique. À ce répertoire illustre, il faut ajouter des prédécesseurs plus immédiats, les grands philosophes et théologiens de la chrétienté Albert le Grand et Thomas d’Aquin.

Si chacun des rayons de cette Bibliothèque de Dante donne lieu à autant de dialogues intertextuels complexes, l’ouvrage dans son ensemble met en lumière comment ces échanges entre Dante et « ses » auteurs prioritaires doivent être réinterprétés en fonction d’un système encyclopédique total.

Avec les contributions de Paola Allegretti, Florian Barrière, Jacques Berchtold, Federica Bessone, Enrico Fenzi, Ruedi Imbach, Roberto Mercuri, Pasquale Porro, Giampiero Scafoglio et Claudia Villa.

—

Table des matières :

Martin Bodmer et la bibliothèque de Dante, 9

Jacques Berchtold

Dante au miroir des âmes, 15

Paola Allegretti

Dante et Homère, 43

Giampiero Scafoglio

Dante et Virgile, 69

Enrico Fenzi

Dante et Horace, 103

Claudia Villa

Dante et Ovide, 119

Roberto Mercuri

Dante et Lucain, 139

Florian Barrière

Dante et Stace, 163

Federica Bessone

Dante et Albert le Grand, 193

Ruedi Imbach

Dante et Thomas d’Aquin, 215

Pasquale Porro