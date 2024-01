Sébastien Drouin & Sébastien Côté (dir.), Secrets et surveillance épistolaires dans l’Europe du dix-huitième siècle

Secrets et surveillance épistolaires dans l’Europe du dix-huitième siècle

Oxford University Studies in the Enlightenment:

Sébastien Drouin & Sébastien Côté

Cet ouvrage collectif porte sur le secret et la surveillance épistolaire au dix-huitième siècle. On y aborde des cas de figure allant du chiffre diplomatique aux suppliques de curés pris en flagrant délit chez des prostituées, en passant par les stratégies de Catherine II et les lettres carcérales du marquis de Sade.

Une perspective unique sur la surveillance au 18e siècle

Des corpus épistolaires abordés pour la première fois sous l’angle de la surveillance

Des lettres du 18e siècle révèlent leurs secrets

—

This edited collection deals with secrecy and epistolary surveillance in the eighteenth century. It addresses cases ranging from those involving diplomatic figures, to the pleas of priests caught red-handed with prostitutes, to the strategies of Catherine II and the prison letters of the Marquis de Sade.

A unique perspective on surveillance in the 18th-century

Approaches a corpus of epistolary literature from the perspective of surveillance for the first time

Uncovers the secrets contained in 18th-century letters

—

Table of Contents :

Sébastien Côté et Sébastien Drouin, ‘Secrets et surveillance dans les correspondances du long dix-huitième siècle’

Jörg Ulbert, ‘Le chiffre diplomatique français au dix-huitième siècle’

Kelsey Rubin-Detlev, ‘“Notre style n’est bon que pour nous et pour les commis des postes”: Catherine II de Russie et la surveillance des correspondances’

Mélinda Caron, ‘La Correspondance littéraire et son secret: enjeux sociaux, affectifs et philosophiques’

Ann-Marie Hansen, ‘Trois modes de secret stratégique épistolaire dans l’échange autour des Lettres choisies de Pierre Bayle (1714)’

Dorothy P. Arthur, ‘Les femmes auteurs et la rançon de la célébrité dans les années 1750: trois études de cas’

Sophie Rothé, ‘“L’écriture à la lilliputienne”: Sade captif, un épistolier sous surveillance dans les prisons d’État’

Myriam Deniel-Ternant, ‘Les suppliques des ecclésiastiques trouvés en flagrant délit chez les prostituées parisiennes: réponse et instrument de la surveillance policière’

Martina Chumova, ‘Problèmes de santé masculine et secrets angoissants à la fin du dix-huitième siècle: étude de cas d’un bourgeois dans une situation délicate’

—

Sébastien Drouin is a professor of French literature at the University of Toronto, Scarborough. His research interest is journalism and epistolary networks. His previous publications include, Théologie ou libertinage ? L’exégèse allégorique à l’âge des Lumières (2010), Journalisme et hétérodoxies au Refuge hollandais (2023) and, as co-editor, Lettres de Charles de La Motte à Pierre Des Maizeaux (2021).

Sébastien Côté is a professor of French literature at Carleton University. A specialist of New France, he co-edited Relire le patrimoine lettré de l’Amérique française (2013), Rêver le Nouveau Monde : l’imaginaire nord-américain dans la littérature française du XVIIIe siècle (2022) and, in 2023, edited La Nouvelle-France sur les planches parisiennes : anthologie (1720-1786).

With contributions from: Jörg Ulbert, Kelsey Rubin-Detlev, Mélinda Caron, Ann-Marie Hansen, Dorothy P. Arthur, Sophie Rothé, Myriam Deniel-Ternant, and Martina Chumova.

—

The Oxford University Studies in the Enlightenment series, previously known as SVEC (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century), has published over 500 peer-reviewed scholarly volumes since 1955 as part of the Voltaire Foundation at the University of Oxford. International in focus, Oxford University Studies in the Enlightenment volumes cover wide-ranging aspects of the eighteenth century and the Enlightenment, from gender studies to political theory, and from economics to visual arts and music, and are published in English or French.