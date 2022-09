Pour examiner les ambiguïtés et conflits qui se font ressentir dans les textes de la littérature francophone mauricienne, une étude historico-littéraire s’impose afin de mieux saisir certains faits qui auraient une place importante dans la structuration même de la société. Une telle analyse permettra de mettre au jour un monde où l’on est dans le transculturel ou encore le transnational, qui se traduit par le dépassement de la simple représentation littéraire — sous forme de copie du texte canonique — des éléments constituant la matrice du roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Mais cette genèse littéraire semble, dès son entrée en matière, aborder de multiples présuppositions et offre au lecteur un contenu implicite qui mérite d’être élaboré. De la théorie de l’imitation des modèles canoniques en passant par l’imbrication des modèles, la littérature francophone mauricienne, qui reprend les thèmes anciens pour les modifier à sa guise, crée une dislocation totale d’avec des modèles préconstruits, produisant une paradoxale autonomie puisqu’elle semble teintée d’ambiguïtés, elles-mêmes vectrices de conflits.