Ce collectif interdisciplinaire dirigé par Sandra Contamina et Isabelle Trivisani-Moreau



Les textes-voyageurs ne sont pas que récits de voyage. Tout texte – que ce soit sous forme de livre ou de manuscrit – assujetti à des mouvements de migration, de mutation ou de translation intègre une dimension voyageuse. Que l’on envisage en effet le déplacement du texte dans son versant physique, et ce sont des géographies qui se dessinent ; que l’on examine le développement du texte dans sa matière et sa construction, ce sont des logiques diachroniques ou structurelles qui tracent des trajectoires et des lignes de composition ou de fracture ; que l’on considère enfin le mouvement du texte comme un transfert d’idées dans une langue et une culture autres, et son degré d’adaptabilité définira de nouvelles limites entre variation, altération et amplification.

Partant de ce principe que le texte est pérégrin à plus d’un titre, et donc d’une certaine façon cartographiable, des spécialistes des époques médiévales et modernes, littéraires et historiens, ont choisi d’en vérifier l’efficacité en éprouvant quelques-uns de leurs objets d’étude. Leurs contributions réunies dans ce volume interrogent autant le nomadisme, la porosité et la mutabilité des textes sous leurs différents aspects (en un mot, leur capacité à voyager) qu’elles explorent les tensions et les enjeux que suscite la question « Comment les voyages façonnent-ils les textes ? ».



Table des matières :



Isabelle Trivisani-Moreau et Sandra ContaminaAvant-Propos

Première partie - Trajectoires et traduction

Frédérique Le NanQuand le livre est pérégrin. L’exemple de l’Occitanie médiévale entre performances et mutations, conservation et fragmentationManuela D’Orfond GuérangerLa Araucana (deuxième et troisième parties) : voyage et gestation du poèmeManon Grand (texte) et Sigrid Giffon (cartographie)Itinéraires des Voyages de Gulliver, les trajectoires de diffusion d’un best-seller (1726-1800)Sandra ContaminaComment la traduction fait voyager les textes aux xvie et xviie siècles : étude de cas avec Luis de León et Juan de la Cruz à travers l’exemple de quelques versSophie SoccardLe voyage des Pensées sur l’éducation de John Locke vers la France : De l’adaptation linguistique à la transmission culturelle

Deuxième partie - Types d'ouvrages et dispositifs

Véronique SarrazinLe livre portatif au xviiie siècle, un livre réellement « voyageur » ?Natalia WawrzyniakLa Janua linguarum reserata : le voyage du manuel de Comenius entre langues et culturesAurélien RuelletLes arts de la mémoire aux xvie et xviie siècles : le voyage des textes et l’usure d’une traditionLou-Andréa PianaL’Heptaméron, un relais de transmission des textes

Troisième partie - Motifs et recomposition

Philippe MaupeuImages nomades. Illustration et identité opérale dans les incunablesFlorent QuellierLe pays de Cocagne, un texte voyageur du Moyen Âge aux Temps modernesIsabelle Trivisani-MoreauMémoires en voyage : Pierre Corteiz entre écriture et réécritureDidier BoissonLa réécriture de textes de lois aux XVIIe et XVIIIe siècles. Généalogie de l’édit de Versailles de 1787