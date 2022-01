Paul-Jean Toulet , les "prismes" de l'écriture réunit les actes du colloque organisé à Pau et à Guéthary du 23 au 25 septembre 2020, à l'occasion du centenaire du décès de Paul-Jean Toulet.



Cet ouvrage rend hommage à l’œuvre dans sa diversité pour en dessiner les lignes de force. Le terme de « prismes », revient sous la plume de Paul-Jean Toulet pour qualifier notamment le regard des enfants dans Monsieur du Paur : « Tout ce qu’ils voient, serait-ce la plus fade lumière, leur prisme en fait de la pierrerie ». Le régime euphorique de la pierrerie laisse aussi entendre son caractère illusoire ou artificiel lorsque « Ce n’est que prismes, reflets, soleil de minuit, et tous ces mille prestiges dont pas un ne chauffe le cœur ».

Du chatoiement produit par le prisme de cristal, de la réfraction et de la décomposition optique qu’il permet, nous avons retenu ce qu’ils supposent de variations et d’organisation de ces variations. Au fil des chapitres de cet ouvrage, l’œuvre de Toulet est ainsi abordée sous ses aspects multiples, qu’il s’agisse d’en dessiner les caractéristiques au regard de cette période de transition dans laquelle elle s’inscrit – période marquée par le symbolisme, l’esprit nouveau et les premières avant-gardes –, de souligner l’ethos qu’elle met en scène, d’interroger sa réception, son actualité et sa postérité.

Articles de : Jean-Luc Steinmetz, Maxime Colbert de Beaulieu, Sandrine Bédouret-Larraburu, Peter Cogman, Armelle Hérisson, Juliette Lormier, Laurent Mourey, Michel Viegnes, Jérôme Hennebert, Michel Braud, Hélène Laplace-Claverie, Jean-Yves Puyo, David Bédouret et Antoine Piantoni; et les interventions de Frédéric Beigbeder, Jacques Le Gall, Juliette Lormier et Antoine Piantoni réunis autour d'une table ronde intitulée "Toulet en amitiés".