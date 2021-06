Rumeurs et renommées dans la Bible et ses lectures. Parcours depuis les origines bibliques jusqu’à l’époque moderne.

Sous la direction de Josselin Roux

Editions Honoré Champion, collection "Bibliothèque des religions du monde", 2021

Dans les sociétés antiques, les rumeurs et renommées revêtent une importance capitale. À une époque où l’usage de l’écrit reste peu répandu, le « bouche-à-oreille » constitue en effet le principal « média » disponible. Cet ouvrage est le premier à proposer une série d’études approfondies sur les rumeurs et renommées dans la Bible, et dans le contexte de ses réceptions les plus immédiates, à savoir dans les littératures juives et chrétiennes antiques. L’attention portée aux bruits publics offre un nouvel éclairage sur ces textes et sur leurs différents milieux de production. En retour, à l’heure des « fake news », cette littérature interroge notre rapport à l’information, l’autorité et la vérité.

Table des matières