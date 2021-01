Romanciers fin-de-siècle,

Edyta Kociubińska (dir.),

Leiden-Boston : Brill-Rodopi, 2021, collection "collection « Faux Titre » 446", 2021.

EAN13 : 9789004443716.

Qu’ils soient naturalistes, décadents, anarchistes ou symbolistes, les romanciers fin-de-siècle se livrent à une quête du rare et de l’étrange, luttent contre les angoisses et les chimères, cherchent à briser, voire dépasser les limites du roman. Le présent ouvrage propose de réfléchir sur la richesse de la création romanesque de l’époque crépusculaire en réunissant quatorze contributions consacrées aussi bien aux classiques qu’aux auteurs rarement étudiés, voire méconnus. Ainsi se rencontrent ou se retrouvent dans ce lieu N. Casanova, G. Darien, L. d’Herdy, J. de Tinan, L. Bloy, H. Céard, O. Mirbeau, J. Lorrain, P. Louÿs, R. Vivien, Rachilde, C. Mendès, J.-K. Huysmans, H. Fleischmann. Voici un guide qui a pour but d’accompagner le lecteur dans la (re)découverte de l’univers finiséculaire en l’invitant à connaître ses mystères.

Whether naturalists, decadents, anarchists or symbolists, fin-de-siècle novelists engage in a quest for the rare and the strange, in a fight against anxieties and chimeras, they seek to break with, exceed the limits of a novel. This work offers a reflection on the richness of the novels created in this twilight period by bringing together fourteen contributions devoted both to the classics and to authors rarely studied. Thus, one may encounter or find here: N. Casanova, G. Darien, L. d'Herdy, J. de Tinan, L. Bloy, H. Céard, O. Mirbeau, J. Lorrain, P. Louÿs, R. Vivien, Rachilde, C. Mendès, J.-K. Huysmans, H. Fleischmann. Here is a guide which aims to accompany the reader in his (re)discovery of the finisecular universe by inviting him to face its mysteries.

Avant-propos , par Edyta Kociubińska

Marie-France de Palacio

Nonce Casanova : les Faces (désespérées) de l’Être

Aurélien Lorig

Georges Darien. Un anarchiste sous le signe de la décadence

Manon Raffard

Un mystère emblématique : le cas Luis d’Herdy (1875-1902)

Fabrizio Impellizzeri

Jean de Tinan écrivain « nègre » à l’ombre de Willy

Yoann Chaumeil

Léon Bloy et l’envers de la sécularisation

Federica D’Ascenzo

Variations sur le thème de la construction chez Henry Céard

Marie-Bernard Bat

Octave Mirbeau romancier : les paradoxes d’une écriture entre deux siècles

Noëlle Benhamou

La Maison Philibert de Jean Lorrain : entre réalisme et décadence

Anita Staroń

Artistes de la vie. Les femmes créatrices chez Rachilde

Camille Islert

Une femme m’apparut de Renée Vivien : paroxysme ou parodie fin-de-siècle ?

Julie Moucheron

Poétique d’une passion fin de siècle : l’eros marmoréen dans Aphrodite de Pierre Louÿs

Warren Johnson

Dédoublement, séduction et idéal chez Catulle Mendès

Edyta Kociubińska

Le dandy fin-de-siècle en proie à la névrose. Les (més)aventures de Jean des Esseintes dans À rebours de Joris-Karl Huysmans

Jean de Palacio

Le somptuarisme de la décrépitude. Sur un roman d’Hector Fleischmann