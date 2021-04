Roman 20-50, 2021/1 (n° 70)

"Maurice Blanchot. Thomas l’Obscur, Aminadab et Le Très-Haut"

Études réunies par Éric Hoppenot

PRÉSENTATION :

Ce volume propose des lectures inédites d'une partie relativement peu connue de l’œuvre de Blanchot (hormis Thomas l’Obscur), ses premiers romans, Aminadab, Thomas l’Obscur et Le Très Haut. Les études proposées analysent les différents romans notamment dans leur contexte historique et philosophique. Elles mettent également en exergue la singularité esthétique d’une des œuvres les plus originales du XXe siècle.

SOMMAIRE :

Dossier critique

Introduction. Relire les romans de Maurice Blanchot

Éric Hoppenot

Sur quelques premières lectures des romans de Maurice Blanchot

Éric Hoppenot

« Entre centre et absence ». La chambre dans les romans de Blanchot

Émile Lévesque-Jalbert

La fêlure du Cogito « comme par la vitre brisée »

Yves Gilonne

Vers « le lointain indisponible de l’image » Sartre et Blanchot : une lecture croisée à partir de la notion d’imaginaire

Giuseppe Crivella

Lire Thomas le Solitaire de Maurice Blanchot

John McKeane, traduit de l’anglais par Louise Mai

Thomas l’Obscur première version, tout contre Giraudoux

Vincent Brancourt

Aminadab, « gardien de l’énigme de la “Nuit obscure” »

Antoine Philippe

Aminadab. Art du roman, art de la mémoire

David Azoulay

Après la fin de l’histoire, Le Très-Haut et la « négativité sans emploi »

François Brémondy

Lectures étrangères

Pour une réforme du récit La revue Il Verri et le Nouveau Roman

Stefania Caristia

Romans contemporains

L’« humouronie » de Jean Echenoz

Florence Leca-Mercier, Christelle Reggiani

Tanguy et les « pauvres types ». Sur les narrateurs de Tanguy Viel

Frank Wagner

Comptes rendus