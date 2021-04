Roland Huesca, André Thomazo, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire

Nouvelles éditions Place, 2021.

*

Ce récit reconstruit une vie. Celle d’André Thomazo, homme d’art et de culture né à Saint-Tropez de parents ouvriers communistes et glorieux résistants, qui, mus par la puissance de leurs idéaux, ont très tôt esquissé les cadres d’un univers humaniste à leur fils. Chemin faisant, au gré des rencontres et des hasards, André Thomazo, voyageur infatigable, a su faire revivre ces valeurs, mais aussi les métamorphoser pour favoriser d’Est en Ouest, au cœur même de la Guerre froide, des échanges artistiques et culturels au sein de l’ALAP qu’il a dirigea. En haut de l’affiche, des institutions prestigieuses, Opéra de Paris, Bolchoï, Opéra de Pékin, fête de l’Humanité,…, et des artistes de talent : Béjart, Hossein, Noureev, Pink Floyd, les Who, Theodorakis, etc.

S’immisçant dans le regard d’André Thomazo et observant ses convictions et ses admirations, Roland Huesca montre comment cet homme affable et attentif aux milieux culturels et sociaux, qui a priori lui étaient étrangers, a su élargir ses horizons et renouveler ses modes d’existence ; comment aussi, il a su s’extraire socialement de ses origines sans jamais les désavouer ; comment enfin, vertus de l’éducation, culture de l’affect et puissance de l’amitié lui ont ouvert les portes du savoir et de bien des pouvoirs, mais aussi celles du plaisir et de la joie.

