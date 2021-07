Rituels de la vie publique et privée du Moyen Âge à nos jours

sous la direction de Anne Friederike Delouis, Aude Déruelle, Philippe Haugeard et Gaël Rideau

Paris, Classiques Garnier, coll. POLEN - Pouvoirs, lettres, normes, 2021

EAN : 9782406114871 — 370 p. — 34 €

Cet ouvrage pluridisciplinaire s’intéresse à des rituels se caractérisant par leur double dimension, privée et publique. Ces deux espaces de la ritualité, loin de s’exclure, et plus que simplement complémentaires, s’avèrent le plus souvent nécessaires à l’efficacité pratique ou symbolique des rituels mis en œuvre.

Table des matières…