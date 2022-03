Le Phenix Poëte et les Alouëtes

Traduire les Rerum vulgarium fragmenta de Pétrarque en langue française (XVIe-XXIe siècle) : histoires, traditions et imaginaires

Ouvrage soutenu par le Fonds National Suisse et l’Union Européenne (programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020”, subvention Marie Skłodowska-Curie n°841844).

La poésie de Pétrarque et le pétrarquisme qui en est dérivé constituent une matière inestimable et un champ fertile pour comprendre les sources des identités et des cultures européennes. Il est donc crucial d’examiner les études pétrarquiennes au regard de nouvelles notions critiques telles que la transculturalité ou la transnationalité. L’exemple emblématique français constitue un champ d’enquête privilégié pour décrire ce que l’auteur définit comme le « mouvement migrant » du pétrarquisme européen. Grâce à l’application de nouvelles théories et méthodologies transdisciplinaires, cet ouvrage offre au public la possibilité de découvrir la richesse des traductions françaises des Rerum vulgarium fragmenta sur une période très vaste qui court du XVIe au XXIe siècle. Au-delà de l’ambition d’un travail d’érudition, ce livre est surtout le fruit d’une enquête intime sur des formes archétypales qui s’incarnent dans l’histoire des idées et des littératures. L’histoire de la traduction et des traductions n’est pas seulement une histoire des textes, mais aussi un récit des imaginaires qui les ont traversés.



Riccardo Raimondo est docteur de recherche en littérature française et littérature italienne à l’Université Sorbonne Paris Cité et lauréat de la bourse Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship en collaboration avec l’Université d’Oslo et l’Université de Montréal. Il a été Assistant Postdoc à l’Université de Zurich ainsi que chercheur invité à l’Université d’Ottawa et à l’Université d’Oxford. Ses recherches portent notamment sur la réception et la traduction de la littérature italienne en Europe, sur l’histoire des idées ainsi que sur les rapports entre littérature et spiritualité. Dans le domaine des études traductologiques, transnationales et traductionnelles, il a conçu, modélisé et développé des théories novatrices comme la « théorie des imaginaires de la traduction ».

◤SOMMAIRE◥

Avant-propos. Tour de guet

Notes préalables. Onomastique, abréviations et typographie

Canzoniere, « titre humiliant »

Abréviations pour les œuvres de Pétrarque

Terminologie et solutions typographiques pour l’analyse des traductions

INTRODUCTION | Pétrarque : un livre, un modèle, un mythe

Peregrinus ubique, poète « européen »

Traditions traductionnelles

Une démarche transtextuelle

PREMIÈRE PARTIE | OBJETS ET MÉTHODES

Chapitre I. La traductologie à l’épreuve de l’histoire

Histoire de la traduction et histoire des savoirs

Entre érudition et imagination

Chapitre II. Repenser la diachronie à la lumière des traductions ?

Traductions et histoire littéraire : la périodisation

Chapitre III. Le choix des traducteurs·trices

Questions épistémologiques

La matière sémantique

La lettre et l’esprit : sourcier et/ou cibliste ?

Traduction ou réécriture ?

Chapitre IV. Corpus

Introduction aux corpus en langue italienne et française1

Présentation du corpus en langue française

Chapitre V. Le choix des poèmes

La tradition anthologique

Statistiques et procédés de sélection : une herméneutique de la continuité

Enjeux épistémologiques des humanités numériques

Chapitre VI. La théorie des zones traductionnelles

Les zones signifiantes

Des zones signifiantes aux zones traductionnelles

Chapitre VII. Traductologie et herméneutique

La traduction comme modèle herméneutique

« Interpréter pendant qu’on traduit, traduire pendant qu’on interprète »

Chapitre VIII. Traductologie, histoire et imaginaires

Les imaginaires de la traduction

Imaginaire et imagination des traducteurs·trices

Physionomie de l’ouvrage : une histoire des imaginaires

DEUXIÈME PARTIE | LES ORIGINES | Les premiers traducteurs françoys (XVIe–XVIIe siècles)

Chapitre I. Les primeurs du pétrarquisme français

Pétrarque, philosophus moralis

Pétrarque, poète

Outils lexicographiques

Le Canzoniere, livre-modèle

Chapitre II. Clément Marot, premier traducteur françoys

Des Triumphi aux Fragmenta

Le Chant des Visions

Les Six sonnetz

Chapitre III. Jacques Peletier, traducteur et poète-médecin

« Langues non reduictes encores en art »

Les Douze sonnets

Un professionnalisme de la traduction

Chapitre IV. La première traduction complète de Vasquin Philieul

Le projet de traduction

Le rôle culturel et poétique

Le traducteur et la cour

Schémas rimiques

Les « arguments »

Le geste traductif

Pétrarque est un désir

Chapitre V. Jean-Antoine de Baïf, translateur caché

Traductions, imitations, innutritions

Un corpus de traductions cachées

Un traducteur imaginatif

De l’imitation à la traduction

Chapitre VI. Étienne du Tronchet, jongleur de la traduction

Traducteur et épistolier

Un projet complexe et ludique

Les Septante sonnets

Chapitre VII. Jérôme d’Avost, premier traducteur « comparatiste »

Voyageur et humaniste polyglotte

Les Essais

Une posture pédagogique

Mythonaute et comparatiste

Chapitre VIII. Philippe de Maldeghem : traduire en « philologue »

Un Pétrarque flamand

Un projet transnational

Les sonnets et les chansons

L’amour, la voix, la résonance

La dernière traduction en vers avant l’oubli

Chapitre IX. Placide Catanusi, premier traducteur en prose

« La muse italienne habillée à la Françoise »

Pétrarque « tourné en prose »

Les Sonetti di Petrarca

Chapitre X. Les imaginaires fondateurs (XVIe–XVIIe siècles)

Imaginaires et traditions traductionnelles

Universels et imaginaires de la traduction

TROISIÈME PARTIE | OUVERTURES | Traditions et imaginaires de la Renaissance à nos jours

Chapitre I. Translational Literature : vers une Littérature traductionnelle

Traduire les Fragmenta à travers les époques

Traduction versus Littérature ?

Chapitre II. Traduire le sens

Transpositions sémantiques

Placide Catanusi et les chansonniers en prose

Gérard Genot et René de Ceccatty : traduire en plein sens

Imaginaires en regard : lecture et traduction

Chapitre III. Traduire la forme

Contraste et familiarisation

Yves Bonnefoy entre traduction et réécriture

Jean-Yves Masson et la langue séparée de Pétrarque



Chapitre IV. Traduire le génie

Le génie du texte

Louis Aragon : « Laura was somebody ELSE »

Chapitre V. Traduire le corps

Débordements de sens

Jean-Yves Masson : traduction et corps mystique

Yves Bonnefoy : traduction et pulsion érotique

Pierre Blanc et la « jouissance du discours poétique »

Identités et manipulations des premières traductrices

La passion d’Emma Mahul, la transparence de Marie-Anne Glomeau

Vers une histoire du corps traduit

Chapitre VI. Images et textes, imaginaires et paratextes

Paratextes et imaginaires

Parcours comparés d’artistes et traducteurs·trices

Yves Bonnefoy et Gérard Titus-Carmel : la recherche de la Beauté

Basculements, allers et retours

Chapitre VII. Vers une mythocritique des traductions

Le tissu symbolique de la traduction

Le Pétrarque de Vasquin Philieul entre clarté et obscurité

Jérôme d’Avost : mythologiser et démythologiser

Daphné et la consolidation du mythe

La nature et le sacré : vers une géographie mythique des larmes

La « règle » de la chambre noire

Chapitre VIII. Vagues d’imaginaires (XVIe–XXIe s.)

Diagrammes et tableaux récapitulatifs

CONCLUSION(S)

Enjeux de la recherche

Voyages à travers les traductions des Fragmenta

Dépasser l’imaginaire logico-grammatical

Vers le même port

ANNEXES

Annexe 1. Note de méthodologie statistique

Annexe 2. Table statistique

BIBLIOGRAPHIE

1. Corpus

2. Autres traductions de Pétrarque citées

3. Imitations et réécritures de Pétrarque citées

4. Les plus importantes éditions des œuvres de Pétrarque

5. Éditions des Rerum vulgarium fragmenta, des Triumphi et des Rime disperse mentionnées

6. Autres traductions et imitations citées

7. Autres éditions citées

8. Études et ouvrages critiques

9. Dictionnaires, grammaires et outils lexicographiques

10. Études sur les dictionnaires, sur les grammaires et sur d’autres outils lexicographiques

11. Catalogues et bibliographies



Remerciements



Index