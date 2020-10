Rica Amrán et Antonio Cortijo Ocaña (éds.),

La mirada del otro. Las minorías en España y América (siglos XV-XVIII) /

The Gaze of the Other. Minorities in Spain and America (15th-18th c.),

Santa Barbara: Publications of eHumanista, 2020.

EAN13 : ISSN15405877.

Ce dernier volume, co-édition de l'université d'Amiens et de l'université de Santa Barbara, est consacré au regard de l'Autre et concerne les minorités juives et musulmanes dans l'Espagne de la fin du Moyen Age et dans l'Espagne classique. Est aussi abordé la question de l'homosexualité. Des travaux sur Diego de Valera, Bernardo Pérez de Chinchón, Andrea Navagero, Joseph de Cáceres, Miguel de Barrios et Joseph de la Vega, parmi d'autres d'ordre plus général.

Lire l'ouvrage en ligne…