(english version below)

L'Esprit créateur: Rhétoriques du document

Numéro dirigé par Jan Baetens (KU Leven) et Éric Trudel (Bard College)

SUMMER 2021

La production littéraire française des dernières décennies a subi un certain nombre de transformations radicales, dont plusieurs concernent le rapport entre littérature et document, ou encore littérature et enquête. Ainsi a-t-on pu parler, pour désigner un large pan de cette production, d’un « retour au réel » des textes (Dominique Viart), ou encore d’une « pulsion du vrai » (Jean-Louis Jeannelle) qui serait le moteur d’une écriture « factographique » (Marie-Jeanne Zenetti). Laurent Demanze a de même récemment consacré un ouvrage à un Nouvel âge de l’enquête (Corti 2019) et l’intérêt des chercheurs pour ces « littératures de terrain » (Dominique Viart et Alison James) est croissant. Tout se passe pourtant comme si la création littéraire contemporaine, au sens très général du terme, était également en train de dépasser l’antithèse traditionnelle de la fiction et de la réalité ; ce sont de telles pratiques – et le cas échéant, leurs généalogies – qu’on étudiera dans ce dossier. Si l’impossibilité d’une séparation absolue entre fait et fiction, vérité et mensonge est aujourd’hui acquise, ces catégories restent souvent opérationnelles, mais dans des formes paradoxalement hybrides. Cette évolution peut prendre des formes diverses, mais on la retrouve aussi bien à l’intérieur de la littérature « purement verbale », prose et poésie (où l’on constate un intérêt accru pour le reportage, le témoignage, l’archive, la preuve, etc.), qu’à l’intérieur des nouvelles formes littéraires intermédiales (qui combinent deux ou plusieurs médias, comme dans la vogue actuelle des romans photographiquement illustrés) ou transmédiales (où le texte fait fusion avec d’autres médias – arts visuels, performance, installation, et où l’expression verbale est reconfigurée au sein d’une palette de formes médiatiques possibles). Ce dossier consacré aux Rhétoriques du document

Quatre objectifs guideront les contributions :

1. Analyser les manières dont se repense et s’écrit aujourd’hui la tension – ou le brouillage – entre fiction et vérité, fiction et réalité, non seulement dans le roman mais aussi en d’autres genres (la poésie aussi a son « tournant documentaire »).

2. Examiner la rencontre de ces deux tendances – le décloisonnement fait/fiction et l’ouverture de l’écriture à d’autres formes médiatiques –, y compris dans des formes littéraires moins canoniques comme le roman graphique (voire des œuvres non encore intégrées au champ littéraire, comme certains livres de photographes).

3. Tenter d’inscrire ces nouvelles pratiques dans des tendances culturelles plus vastes, comme par exemple la fascination de l’index (Rosalind Krauss) dans les arts plastiques ou l’interrogation postmoderne de la notion de vérité.

4. Revenir sur le chantier des « faux » ou « pseudo »-documents, bien connu des traditions littéraires et culturelles, mais qui se pose sans doute différemment à l’âge de la culture numérique et des réseaux sociaux.

*

Envoi des propositions : 1 er juin 2020 à jan.baetens@kuleuven.be

jan.baetens@kuleuven.be Envoi des textes : 1 er décembre 2020

Envoi versions revues : 15 février 2021

*

Éléments bibliographiques

Camille Bloomfield et Marie-Jeanne Zenetti (dir.), Usages du document en littérature (Littérature, 166, 2012)

Alison James et Dominique Viart (dir.), Les littératures de terrain (Fixxion, 18, juin 2019)

Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête (Corti, « Les essais », 2019)

Rosalind Krauss, « Notes on the Index : Seventies Art in America » October, 3/4 (1977)

Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière (Seuil, « Poétique », 2016)

Frank Leibovici, Des documents poétiques (Al Dante, 2007)

Danièle Méaux, Voyage de photographes (PU Saint-Etienne, 2009)

Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ? (Seuil, « Poétique », 1999)

Paul Stephens, The Poetics of Information Overload (Minnesota UP, 2015)

Marie-Jeanne Zenetti, Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine (Classiques Garnier, 2014)

*

Rhetoric of the Documentary Mode

Issue of L'Esprit créateur guest-edited by Jan Baetens (KU Leven) and Éric Trudel (Bard College)

SUMMER 2021

Submission of the proposals: 1 June 2020

Submission essays: 1 December 2020

Submission final versions: 1 February 2021

French literary production of the last few decades has undergone a series of radical transformations, prominent among them an increasingly urgent need to explore the connection between the literary text and the documentary or investigative mode. Indeed, texts belonging to referential or “factographic” literature (M.-J. Zenetti) have multiplied to such an extent that commentators – echoing Husserl’s famous exhortation – have spoken of a “return to the real” (D. Viart), as if literature, in its rejection of fiction, was seeking to immerse itself anew in the world. Laurent Demanze’s recent study dedicated to a new age of investigation (Un nouvel âge de l’enquête, 2019), along with the important work of scholars (D. Viart and A. James) on “field literatures” (“littératures de terrain”), bears witness to this growing interest. And yet, it seems that contemporary works might now be moving beyond the traditional antithesis opposing fiction to reality. It is to such practices – or their genealogies – that this issue of L’Esprit Créateur will be devoted. Notwithstanding the well-established difficulty to distinguish once and for all fact from fiction or truth from falsehood in literary matters, such categories remain operative in many hybrid – if paradoxical – forms. One can think here of works belonging to strictly a “verbal” literature, prose or poetry, as well as new intermedial or transmedial works.

Four key objectives will guide contributors to this issue:

1. To explore the ways in which the tension between truth and fiction or reality and fiction shapes French prose and poetry nowadays.

2. To examine how these two trends toward hybridity –fact/fiction and text/other media– meet, not only in literary texts, but also in less canonical works, such as the graphic novel, or other forms that have yet to be integrated to the field, such as the book of photography.

3. To contextualize these contemporary creative practices in larger cultural movements, for instance an indexical fascination in the visual arts (Krauss) or postmodern views hostile to the notion of absolute truth.

4. To reconsider, in our digital age of social networks, the fraught question of fake or pseudo-documents, artifacts found in several cultural and literary traditions.

*

Preliminary bibliography :

Camille Bloomfield et Marie-Jeanne Zenetti (dir.), Usages du document en littérature (Littérature, 166, 2012)

Alison James et Dominique Viart (dir.), Les littératures de terrain (Fixxion, 18, juin 2019)

Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête (Corti, « Les essais », 2019)

Rosalind Krauss, « Notes on the Index : Seventies Art in America » October, 3/4 (1977)

Françoise Lavocat, Fait et fiction. Pour une frontière (Seuil, « Poétique », 2016)

Frank Leibovici, Des documents poétiques (Al Dante, 2007)

Danièle Méaux, Voyage de photographes (PU Saint-Etienne, 2009)

Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ? (Seuil, « Poétique », 1999)

Paul Stephens, The Poetics of Information Overload (Minnesota UP, 2015)

Marie-Jeanne Zenetti, Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine (Classiques Garnier, 2014).