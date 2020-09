Revue Stendhal, n° 1: "Présences du personnage"

Sous la direction de François VANOOSTHUYSE

Presses Sorbonne Nouvelle, 2020

*

273 p.

18,52 EUR

ISBN : 978-2-37906-035-9

*

DESCRIPTION :

Cultivant l’esprit d’ouverture qui caractérisait Henri Beyle, la Revue Stendhal accueille et suscite travaux et débats stendhaliens. Elle se fait également l’écho de l’édition et de la recherche internationale. Tout ce qui concerne Stendhal intéresse les savants et les fervents qui font vivre cette revue.

Pour son premier numéro, la Revue Stendhal s’intéresse aux personnages des romans stendhaliens, et tout particulièrement à leur manière d’être, à leur présence sensible : à la lumière des recherches récentes sur la question du personnage, les regards croisés de spécialistes de l’auteur, de spécialistes du XIXe siècle, et de jeunes chercheurs permettent d’élucider la force d’attraction toute particulière de ces personnages (héros ou personnages secondaires) qui se sont durablement inscrits dans l’imaginaire des lecteurs.

*

SOMMAIRE :

PRÉSENCES DU PERSONNAGE

Présences du personnage

Xavier Bourdenet, Marie Parmentier, François Vanoosthuyse

Personnages, pièges et miroirs de la critique

Yves Ansel

Présences sensibles. Les scènes des personnages dans Le Rouge et le Noir

Olivier Bara

Personnages en mouvement

David F. Bell

La morale du personnage. Construction discursive de l’éthos militaire dans Lucien Leuwen

Makoto Uesugi

Héroïnes contre dévotes. Les visages féminins du catholicisme dans les fictions de Stendhal

Charlène Huttenberger

Saillance du personnage secondaire. Altamira ou le personnage-écho

Xavier Bourdenet

Valenod, un autre Julien

Ushio Ono

Les physionomies des personnages stendhaliens et la caricature de presse

Amélie De Chaisemartin

Curieuse Lamiel. Caractère et intrigue dans la genèse du roman

Marie Parmentier

« Voilà comme tu sais garder l’incognito ! » Pratique pseudonymique de Fabrice del Dongo

Ada Smaniotto

VARIA

Politique réelle et politique romanesque. Giono, Stendhal et la politique

Jean-Yves Laurichesse

Surprise et sympathie chez Stendhal

Siyang Wang

HOMMAGES

Gérald Rannaud et la mémoire de la littérature

François Vanoosthuyse

Stendhal autographe, avec Gérald Rannaud

Jacques Neefs, James M. Beall

La genèse de l’édition diplomatique de la Vie de Henry Brulard

Yvonne Rannaud

Gérald Rannaud et la fille de Stendhal

Catherine Mariette

Gérald Rannaud, la force d’un esprit

Alain Guyot

Hommage à Gérald Rannaud

Patrick Le Bihan

Hommage à Jacques Houbert

Béatrice Didier

Comptes rendus

Résumés

Les auteurs

*

