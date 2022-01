Mélanges

Dario Maria Nicolosi Des difficultés d’une véritable tragédie de propagande au XVIIIe siècle : le cas de deux tragédies patriotiques et « antiphilosophiques » [Texte intégral] The difficulties of a true propaganda tragedy in the 18th century: the case of two patriotic and "anti-philosophical" tragedies

Biagio Magaudda La « fabrique d’Arnoux » à Montataire dans L’Éducation sentimentale de Flaubert : les apports du Traité des arts céramiques et des poteries d’Alexandre Brongniart[Texte intégral] The "Arnoux factory" in Montataire in Flaubert’s Éducation sentimentale: the contributions of Alexandre Brongniart’s Treatise on Ceramic and Pottery.

Michela Gardini Le portrait hanté. Stratégies figuratives dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly [Texte intégral] The Haunted Portrait. Figurative strategies in Barbey d'Aurevilly’s works

Francesca Guglielmi Huysmans et l’art du portrait [Texte intégral] Huysmans and the Art of Portrait

Alvio Patierno Jean Giraudoux et Combat avec l’image : l’autoportrait en scène [Texte intégral] Jean Giraudoux and Combat avec l’image: an on stage self-portrait

Irene Zanot Queneau et l’écriture du silence : le cas de Zazie dans le métro [Texte intégral] Queneau and the the writing of the silence : the case of Zazie dans le métro

Silvia Modena Condoléances numériques : la mort de l’ancien président de la République Jacques Chirac dans le compte Twitter du journal Le Monde [Texte intégral] Digital condolences: the death of former French president Jacques Chirac in the Twitter account of Le Monde newspaper