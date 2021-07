Revue Germanique Internationale, n° 33: "Hans Mayer",

Clément Fradin, Bénédicte Terrisse (dir.),

Paris, CNRS éditions, 2021

EAN : 9782271135810 — 30€

L’année 2021 marque les vingt ans de la mort de Hans Mayer (1907-2001). Plutôt qu’une célébration, c’est l’occasion de s’interroger sur la signification que peut prendre pour nous aujourd’hui, trente ans après la Chute du mur, celui qui fut l’un des grands critiques littéraires allemands de la seconde moitié du XXe siècle. Professeur de littérature allemande à l’Est, à Leipzig, puis à l’Ouest, à Hanovre à partir de 1965, il n’eut de cesse de confronter son marxisme, sans cesse revendiqué mais hétérodoxe, aux classiques de la littérature allemande autant qu’aux grands auteurs de son temps auxquels il fut également lié, de Bertolt Brecht à Thomas Mann, en passant par Paul Celan.

Ce volume ouvre ainsi de nouvelles perspectives sur deux points saillants de sa trajectoire. Il éclaire d’une part la manière dont le parcours de cet intellectuel né dans une famille de la bourgeoisie juive, exilé pour raisons politiques, dont les parents furent assassinés à Auschwitz, est exemplaire d’une histoire internationale des intellectuels du XXe siècle, prenant part aux reconfigurations idéologiques qui s’y jouent. D’autre part, il s’agit d’explorer la genèse, le développement et les limites de la méthode de cet historien de la littérature, nourrie de marxisme et d’hégélianisme, située entre la Théorie critique, les réflexions théoriques d’un Bertolt Brecht ou la philosophie d’un Ernst Bloch, en la confrontant à sa lecture de grands auteurs de la modernité (Kafka, Hofmannsthal), son rapport au judaïsme, sa pratique et ses conceptions de la littérature contemporaine.

Sommaire

Clément Fradin et Bénédicte Terrisse

Lire Hans Mayer aujourd’hui [Texte intégral]

I. Stations historiques de Hans Mayer

Stephanie Baumann

Hans Mayer, le Collège de Sociologie et la question du « mythe politique » [Texte intégral]

Helmut Peitsch

De Genève à Wrocław et Auschwitz : La réception de Georg Lukács par Hans Mayer [Texte intégral]

Sarah Kiani

Hans Mayer en RDA (1956-1963) : Processus de disqualification et construction de l’homosexualité [Texte intégral]

II. Identité et affinités

Marielle Silhouette

La rencontre de Bertolt Brecht et de Hans Mayer dans une RDA en construction (1948-1956) [Texte intégral]

Norbert Waszek

« Qui l’a connu ne peut l’oublier » : Hans Mayer sur Ernst Bloch [Texte intégral]

Hans-Joachim Hahn

Le judaïsme comme matière à réflexion. Aspects de la philologie critique de Hans Mayer [Texte intégral]

III. Hans Mayer lecteur

Clément Fradin

« Une ironie plutôt “occidentale” envers le marxisme » ? Hans Mayer célèbre Kleist [Texte intégral]

Hans Mayer

Heinrich von Kleist. L’instant historique [Texte intégral]

Michael Woll

Un « poète lyrique-né » et ses « renoncements ». Hans Mayer lit Hofmannsthal [Texte intégral]

Solange Lucas

Le miroir de l’interprète : Hans Mayer devant Kafka [Texte intégral]

Bénédicte Terrisse

La littérature au contemporain. Entre pratique stratégique et réflexion sur le temps dans les lettres chez Hans Mayer [Texte intégral]