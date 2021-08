Revue Flaubert, n° 19, 2021,

"Flaubert, le Dictionnaire et les dictionnaires",

Numéro dirigé par Biagio Magaudda.

Centre Flaubert, Université de Rouen, 2021. EAN13 : 21043345.

Le numéro 19 de la Revue Flaubert examine le rapport de Flaubert aux différents dictionnaires qu’il a consultés et sur lesquels il a pris des notes documentaires, ou qu’il a rédigés lui-même comme le Dictionnaire des idées reçues.

Un premier groupe d’articles contenus dans ce numéro propose de nouvelles pistes sur le Dictionnaire de Flaubert à partir des trois manuscrits conservés à la Bibliothèque municipale de Rouen sous les cotes ms.g. 227 (manuscrits b et a) et ms.g.228 (manuscrit c).

Un deuxième groupe d’articles examine l’usage que Flaubert fait des dictionnaires. La bibliothèque de l’écrivain est bien pourvue en dictionnaires concernant les différents domaines des connaissances humaines et répondant à des exigences bien précises de documentation.

Une bibliographie indicative clôt le volume. Elle rassemble les sources qui ont été jugées essentielles pour le traitement du thème de ce numéro.

Sommaire

Biagio Magaudda

Avant-propos

[Article complet]

LE DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES

Anne Herschberg Pierrot

Le Dictionnaire des idées reçues, les dictionnaires, et Bouvard et Pécuchet

[Article complet] [Résumé]

Denis Saint-Amand

Le voisinage du Dictionnaire des idées reçues

[Article complet] [Résumé]

Rosa Maria Palermo

Une sonate à quatre mains

[Article complet] [Résumé]

Pierre Fleury

Musique de la notice : le style flaubertien aux prises avec le dictionnaire. Approche d’une comparaison Flaubert-Wagner

[Article complet] [Résumé]

L’USAGE DES DICTIONNAIRES

Stéphanie Dord-Crouslé

La Biographie Michaud, un dictionnaire au cœur de « l’encyclopédie critique en farce » flaubertienne

[Article complet] [Résumé]

Éric Le Calvez

L’Éducation sentimentale : les dictionnaires contre Maxime Du Camp

[Article complet] [Résumé]

Biagio Magaudda

Flaubert et les fraudes alimentaires : l’utilisation du Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires d’Alphonse Chevallier

[Article complet] [Résumé]

Atsushi Yamasaki

«Mais nous allons tomber dans l’abîme effrayant du scepticisme»: relire l’épisode philosophique de Bouvard et Pécuchet à la lumière du Dictionnaire des sciences philosophiques

[Article complet] [Résumé]

Biagio Magaudda

Bibliographie

[Article complet]



Résumés

Bio-bibliographie des auteurs