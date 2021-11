Savant cinéma - Lieux, itinéraires, expérimentations et réalisations autour de 1945



Dirigé par Baptiste Buob, Damien Mottier

Revue d'histoire des sciences humaines, n° 39, automne 2021

Pendant la Seconde Guerre mondiale, et dans les années qui suivent la Libération, émergent en France nombre d'institutions qui sont aujourd’hui encore des piliers de l’enseignement, du financement et de la diffusion du cinéma. L’après-guerre est aussi la période durant laquelle vont se fortifier de nouvelles conceptions et pratiques savantes du film. L’acceptation du septième art en tant que fait de culture, la distinction entre théoriciens, critiques et cinéastes, l’éclatement des panoramas nationaux ainsi que la prise de conscience de l’existence d’approches plurielles constituent le terreau d’un renouvellement de la théorie cinématographique. Cette transformation s’accompagne d’une présence croissante des réalisations audiovisuelles à l’université et de l’émergence de réflexions propres à certaines disciplines que l’on regroupera à partir des années 1970 sous l’appellation « sciences humaines et sociales ».



Ce dossier thématique interroge les conditions par lesquelles se sont forgés les savoirs disciplinaires sur le film et le cinéma. Qu’est-ce que l’après-guerre et la Libération ont fait aux pratiques et aux savoirs cinématographiques ? Par qui et par quoi étaient-ils réellement constitués ? Quels sont les affinités et les rapports de force qui l’ont structuré ? Pourquoi certaines personnalités ont été oubliées par nos disciplines ? Combinant les approches consacrées à des itinéraires de personnalités et des débuts de carrière, des dialogues théoriques, des lieux, des expérimentations, des films, les articles réunis contribuent à une approche contextuelle et à une histoire inclusive et circonstanciée des sciences humaines et sociales attachée aux savoirs cinématographiques et filmiques.

Dossier : Savant cinéma. Lieux, itinéraires, expérimentations et réalisations autour de 1945



Baptiste Buob et Damien Mottier

Jalons pour une anthropologie des savoirs cinématographiques



Stéphane Privat

Une recherche par le film. Henri Wallon, Fernand Deligny et la tentative de la Grande Cordée



Valérie Vignaux

Edgar Morin et les théories sociales du cinéma en France. Anthropologie sociologique et humanisme



Robert Nardone, Loïc Petitgirard et Catherine Radtka

Du Conservatoire national des arts et métiers à la mission ethnographique Ogooué-Congo, et retour. André Didier et l'expérimentation technique



Anaïs Mauuarin

Des cinéastes surréalistes au musée de l’Homme. Fabriquer L’Invention du monde (1952)



Abdallah Azzouz

La télévision face au cinéma. Une contribution savante et prospective des critiques et des professionnels de l’audiovisuel (1945-1957)



Baptiste Buob

André Bazin et la guerre (1938-1944). Du critique sans cinéma au cinéma avant la critique

Document



La photographie, la fiche et le journal : trois supports d’écriture de l’histoire de la Révolution



Guillaume Lancereau

Sources, méthodes et imaginaires historiens au tournant du siècle. Les incertitudes du métier, entre professionnalisme et amateurisme

Varia



Bruno Belhoste

La condamnation du mesmérisme revisitée. Enquête sur les enquêtes officielles de 1784 sur le magnétisme animal

Géographies académiques



Carole Sigman

Les chemins incertains de la réforme des universités en Russie. Rente, compétition et tentation autoritaire

Débats, chantiers et livres



Pierre Verschueren et Cécile Obligi

Le projet ès lettres : premiers jalons pour une socio-histoire des docteurs ès lettres



Victor Karady et Peter Tibor Nagy, Sociology in Hungary. A Social, Political and ­Institutional History, | Adela Hîncu et Victor Karady (éd.), Social Sciences in the Other Europe since 1945 (Jean-Louis Fabiani)



Steven Seegel, Map Men: Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central Europe (Marie de Rugy)



Charles Coustille, Antithèses. Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes (Lucile Dumont)



Vincent Genin, Le laboratoire belge du droit international. Une communauté épistémique et internationale de juristes (1869-1914) (Olivier Leclerc)