Le dossier central du numéro 344 de la Revue des Sciences Humainesrassemble les actes du dernier grand colloque organisé à Paris en 2019 (Sorbonne-Nouvelle/BnF, 7 et 8 février) autour de l'œuvre abondante de Michel Chaillou (1930-2013) qui, forte d'une trentaine de livres, et surtout par le roman ou le récit, mais aussi à travers l’essai, l’art poétique, l’entretien, le journal, et même le manuel d’histoire littéraire, renouvelle la prose française. C’est la question de l’écoute qui constitue le fil d’Ariane des différentes communications.

Sommaire

Introduction



Pascal Lefranc



Les espaces fugitifs



Rapides digressions sur un étrange pays : la parole de et avec Michel Chaillou



Serge Martin



Michel Chaillou, un géographe du sensible



David Bedouret



Les « Maisons de nuit » de Michel Chaillou



Marie-Laure Prévost



« Les mânes vagabonds », Chaillou et le ciel des mots (Le Ciel touche à peine terre)



Jean Védrines



« Faire causer le temps, mon ambition »



Le bruit du temps chez Michel Chaillou



Pascal Lefranc



Une hantise galante (ou libertine ?) : Le Rêve de Saxe



Alain Viala



L'ombre et le brouhaha dans Le Matamore ébouriffé



Isabelle Dangy



Généalogie de Michel Chaillou : ombres et lumières



Noëlle Ménard



À l’écoute



« Des poires au grenier en train de mûrir » : les projets de Michel Chaillou cachés dans les cahiers préparatoires de L’Éloge du démodé



Chiara Rolla



Les musiciens de Michel Chaillou : références anecdotiques ou harmoniques profondes ?



Bénédicte Gorrillot



« Presque Chaillou »



François Berquin



Entretien



Michèle Chaillou, Pascal Lefranc



Avec Michel Chaillou, arpenteur évasif, de Chiara Rolla



Pauline Bruley



Œuvres de Michel Chaillou



Recensions



Sylvain Menant, Voltaire et son lecteur : essai sur la séduction littéraire, éditions Droz



Caroline Jacot Grapa



Marta Caraion, Comment la littérature pense les objets : théorie littéraire de la culture matérielle, éditions Champ Vallon



Joséphine Vodoz



Claire Jaquier, Par-delà le régionalisme, Éditions Alphil



Sylviane Coyault



Hélène Machinal, Posthumains en série, Presses universitaires François Rabelais



Mara Magda Maftei