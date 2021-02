Revue des Sciences Humaines, n° 341, janvier-mars 2021 :

"Transhumanisme et Fictions posthumanistes"

Mara Magda Maftei (dir.)

Presses Universitaires du Septentrion, 2021.

EAN13 : 9782913761889.

Le transhumanisme entend créer un « homme augmenté », libéré de ses contingences biologiques et plus performant. Les Fictions posthumanistes soulèvent les questions anthropologiques, philosophiques, politiques, économiques et sociales que cela suscite.

Ce numéro consacré au transhumanisme et au posthumanisme confronte pour la première fois des points de vue de chercheurs en littérature, en philosophie, en sciences avec des écrivains français concernés par les modifications apportées à l’homme via les technologies NBIC. Les entretiens de Pierre Ducrozet, d’Isabelle Jarry, d’Antoine Bello, de Jean-Gabriel Ganascia et de François-Régis de Guenyveau montrent à quel point les écrivains contemporains se nourrissent des théories et des expériences tissées autour du posthumain ainsi que des personnalités qui peuplent de plus en plus notre quotidien comme Elon Musk, Ray Kurzweil ou Nick Bostrom.

Sommaire

Un transhumanisme stable et un posthumanisme multiple – Mara Magda MAFTEI

Arts et Fictions

Le sujet du posthumanisme. Réflexions sur quelques romans contemporains en temps de pandémie – Jean-Paul ENGÉLIBERT

Le posthumain télévisuel, une figure plurielle et hybride en culture de l’écran – Elaine DESPRÉS, Hélène MACHINAL

Imaginaires et expériences du post-humain dans l’art contemporain – Marie Laure DELAPORTE

L’homme fluidique ou hyper-homme chez Paul Otlet (1868-1944). Une perspective transhumaniste complexe – Olivier LE DEUFF

Parole aux écrivains

Entretiens avec Mara Magda Maftei

Le corps contemporain – Pierre DUCROZET

La figure de l’androïde – Isabelle JARRY

Une conscience désincarnée – Gabriel NAËJ (Jean-Gabriel GANASCIA)

L’emballement transhumaniste – François-Régis DE GUENYVEAU

Une Intelligence artificielle trop efficace – Antoine BELLO

Approches philosophiques

Le Transhumanisme et la question de la perfection – Jean-Yves GOFFI

La nostalgie du futur. Le récit transhumaniste – Paul-Laurent ASSOUN

Le posthumain confiné : la membrane synhaptique – Pierre CASSOU-NOGUÈS

L’homme augmenté par les institutions et l’artifice dans la parole institutionnelle – Emmanuel PICAVET

Moralisation de la vie nue – transhumanisme et biopolitique – Katia SCHWERZMANN

De la Science à la Science-fiction

Les neuroprothèses pour l’humain : entre thérapeutique et augmentation – Éric FOURNERET, Clément HÉBERT, Blaise YVERT

Et si ma disparition m’était contée ? Transhumanisme, posthumanisme et science-fiction – Marc ATALLAH

De la technicisation des corps à la post-humanité ? Le cyberpunk comme moment et espace de problématisation des transformations de la condition humaine – Yannick RUMPALA

Vérité et/ou post-vérité dans un monde où « Tout est lié » – Jacques PRINTZ

Mara Magda Maftei est Professeur des universités à Bucarest et chercheuse associée de l’Observatoire des écritures contemporaines françaises et francophones de l’Université Paris Nanterre. Elle a été chercheuse invitée du Collège d’Études Mondiales, FMSH. Elle a un doctorat en littérature française (2009) et un doctorat en histoire de la pensée économique (2007). Elle est critique littéraire et essayiste et a publié de nombreux ouvrages et articles à l’international, dont deux livres en français : Cioran et le rêve d’une génération perdue, 2013, L’Harmattan, (collection Ouverture philosophique) et Un Cioran inédit. Pourquoi intrigue-t-il ?, 2016, Yves Michalon Éditeur, Éditions Fauves. Elle codirige actuellement un projet de recherche intitulé « Transhumanisme et posthumanisme entre réalités et imaginaires » à l’Université Paris-Nanterre.