Littératures, n° 84 : "Le paysage musical : musique et littérature dans la première moitié du XIXe s." (dir. Fabienne Bercegol)

Compte rendu publié sur Acta fabula (avril 2025, vol. 26, n° 4) :

« Le chant de la nature : des espaces musicaux à l’époque romantique »

par Guillaume Cousin.



—

Sommaire

Sous la direction de Fabienne Bercegol



Dans un fragment célèbre de son roman Oberman (1804), Seancour a livré une description du ranz des vaches qui a fait date, dans la mesure où il y déploie un paysage empruntant aux codes de l'univers pastoral et à la représentation de la haute montagne pour rendre compte de la résonance intérieure de l'air alpestre. Privilégiée par les romantiques, cette façon de dire la musique et ses effets par la description d'un paysage est au cœur de ce numéro, qui en explore les déclinaisons au début du XIXe siècle dans diverses œuvres littéraires et musicales de différents pays (France, Allemagne, Italie, Angleterre). Ainsi se trouve revisité le rêve de la correspondance entre les arts qui a traversé le siècle, tandis que s'enrichit la réflexion sur le pouvoir d'évocation de la musique, sur son aptitude à exprimer l'intime et à réveiller la mémoire d'un âge d'or disparu, que restitue l'imaginaire de la pastorale ou de l'ossianisme.

Dossier : le paysage musical. Musique et littérature dans la première moitié du XIXe siècle

Fabienne Bercegol Introduction

De Senancour à Liszt [Texte intégral]

Béatrice Didier La musique peut-elle décrire un paysage ? [Texte intégral]

Nicolas Dufetel Perception, entendement et contresens de l’image dans la Vallée d’Obermann de Liszt face aux paysages grecs de Carl Rottmann :

approche phénoménologique de la première Année de pèlerinage [Texte intégral]

Frédéric Sounac « Raum und Zeit » (« Espace et Temps ») :

enclos poétiques et peinture musicale à l’âge romantique [Texte intégral]

Jean-Philippe Grosperrin Contemplation du lieu dans la solitude [Texte intégral] Sur le paysage musical dans les opéras de Weber

Christophe Imbert La vie comme une écoute [Texte intégral] Paysage sonore et exil ontologique dans le legs de la pastorale classique

Marine Le Bail Si les montagnes pouvaient chanter :

le paysage comme matrice musicale dans la

Promenade de Dieppe aux montagnes d’Écosse de Charles Nodier [Texte intégral]

Aleksandra Wojda Corinne à Tivoli :

vers une anthropologie musicale du paysage

chez Germaine de Staël [Texte intégral]

Pierre Dupuy Les pouvoirs et les limites de la musique :

une page de Servitude et grandeur militaires d’Alfred de Vigny [Texte intégral]

Fabienne Bercegol et Frédéric Sounac Entretien avec Frédéric Vaysse-Knitter [Texte intégral]

Varia

Camille Trucart La fidélité féminine à l’épreuve de la légende dans le théâtre d’Alfred de Musset[Texte intégral]

Daniel Grojnowski Au commencement était Nina [Texte intégral]

Gabriel Laguna Mariscal « Material girl in a material world » : Bonjour tristesse de Françoise Sagan comme roman philosophique épicurien [Texte intégral]

Comptes rendus

Pascale Chiron Mireille Huchon, Le Labérynthe [Texte intégral] Genève, Droz, « Titre courant », 2019, 304 p.

Jean-Noël Pascal Thomas Buffet, Le Renouvellement de l'écriture élégiaque chez Friedrich Hölderlin et André Chénier [Texte intégral] Paris, Classiques Garnier, « Perspectives comparatistes », n° 94, 2019, 602 p.

Théo Soula Marie-Odile André et Anne Sennhauser (dir.), Jean Rolin. Une écriture in situ [Texte intégral] Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2019, 184 p.

—

Version papier : voir le site de l'éditeur…