L'esprit créateur, vol. 63-1, 2023 : "Poétiques de l'émeute" (dir. Justine Huppe & Julien Jeusette)

Poetics of Riot / Poétiques de l’émeute

Sous la direction de Justine Huppe et Julien Jeusette

Sociologues, historiens, politistes et anthropologues s’accordent à observer une recrudescence des logiques émeutières dans le répertoire d’action des mouvements contestataires. Si les années 1970 avaient mis l’émeute sur le devant de la scène politique, elle revient en force au cours des dernières décennies. La littérature contemporaine se fait-elle sismographe de ce type de contestation ? Existe-t-il des poétiques de l’émeute qui n’en soient pas de simples mises en spectacle ? Enregistrement d’une mémoire, effets d’entraînement et autres contre-imaginaires : quelles sont les collusions entre les émeutes et les écritures littéraires et militantes qui en résultent ?

Autant de questions que soulève ce dossier, des années 1970 aux années 2020, de Charlotte Delbo à Nathalie Quintane, de la presse gauchistes aux graffitis, des barricades aux lunettes de piscine.

Lire en ligne…

—

Table des matières

Justine Huppe et Julien Jeusette—Barricades, pavés et lunettes de

piscine : Contre-imaginaires de l’émeute (1970–2022)

Jean-François Hamel—« Tout le peuple hors-la-loi » : Pouvoirs de

l’écrit et illégalismes de presse dans La Cause du peuple



Kathryn Lachman—The Writer as Witness and Social Critic: Charlotte

Delbo on October 17, 1961, and May ’68



Denis Saint-Amand—Le Rire de l’émeute



Aurélie Adler—« Par le verbe autant que par le feu » : L’émeute

comme moment de vérité dans les livres du Comité invisible



Quentin Cauchin—Manières d’écrire l’insurrection : Nathalie Quintane

sur les barricades



Cécile Châtelet—Le « Geste » de la dissidence, d’une question esthé-

tique à des enjeux politiques (Collectif Inculte, Céline Minard, Lucie

Taïeb)



Justine Huppe et Julien Jeusette—Enquête préliminaire sur la Biblio-

thèque des Émeutes et les éditions Belles émotions



L’Émeute indigène : Entretien avec Olivier Marboeuf, mené par Justine

Huppe et Julien Jeusette

Giorgia Testa—Le Vertige de l’émeute: De la Zad aux Gilets jaunes by Romain Huët (review)



Giorgia Testa—Poétique du slogan révolutionnaire by Zoé Carle (review)