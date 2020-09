Revue d’études proustiennes 2020 – 2, n° 12. Proust et les célibataires de l’art

sous la direction de Thomas Carrier-Lafleur, Guillaume Pinson et Mélodie Simard-Houde

Paris, Classiques Garnier, coll. Revue d’études proustiennes, 2020

276 pages

PRÉSENTATION

La Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.

Sommaire

Note sur les éditions utilisées /

A note on the editions used 9

Thomas Carrier-Lafleur,

Guillaume Pinson et Mélodie Simard-Houde

Introduction. Était-ce autre chose que faire une œuvre d’art ? /

Introduction. Was It Anything Other Than Making a Work of Art? 11

Dominique Pety

Proust et la poétique de la collection. L’ombre des Goncourt /

Proust and the Poetics of Collection. The Shadow of the Goncourt 47

Yuri Cerqueira dos Anjos

Une écriture au seuil de l’art.

La presse entre vocation et échec /

Writing on the Threshold of Art.

The Press between Vocation and Failure 71

Mathilde Bertrand

« Revêtu par vous de la robe nuptiale », le mariage de l’artiste

et de l’amateur dans la vie et l’œuvre de Marcel Proust /

“Clothed by You in the Bridal ­Gown” the Alliance of the Artist

and the Amateur in the Life and Work of Marcel Proust 93

Mireille Naturel

Le célibataire de l’art proustien. Un héritage flaubertien ? /

The Proustian Bachelor of Art. A Flaubertian Legacy? 127

Joël Fusco

Les dandys, célibataires crépusculaires de l’art

dans À la recherche du temps perdu /

Dandies, Fin-de-siècle Bachelors of Art

in À la recherche du temps perdu 145

Rémi Marcoux

Swann cicérone, un art de voyager ? /

Swann as a Cicerone, an Art of Travel? 169

Anne Élaine Cliche

Exaltation et destins de l’exaltation.

Bloch au miroir de la création /

Exaltation and Its Vissicitudes.

Bloch in the Mirror of Creation 189

Yves-Michel Ergal

Le « Bravo, bravo » /

The “Bravo, ­bravo” 233

Luc Fraisse

« Premières années dans la Société…Retour à la Solitude ».

Comment Marcel Proust ne sera pas un célibataire de l’art /

“Premières années dans la Société… Retour à la ­Solitude”.

How Marcel Proust Will Not Become a Bachelor of Art 249

Résumés/Abstracts 271