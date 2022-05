Le numéro 22 de la revue critique du livre d’artiste Ligature comporte six dossiers thématiques.

Il s’ouvre sur le texte du discours de Victor Hugo au Congrès de la Paix 1869, mis en œuvre sous la forme d’un livre d’artiste en 2019 et dont le titre est guerre (rubrique Historique).



Pour préparer la célébration en 2023 de 150e anniversaire de la naissance d’Alfred Jarry, nous faisons découvrir plusieurs livres d’artistes inspirés par le roi Ubu. Ainsi, nous publions les matériaux liés à l’actualité du Collège de Pataphysique, avec les œuvres Ubu-Marionnette et L’Autoclète (rubrique Figure).



La bibliothèque de Don Quichotte est un sujet mis au cœur du livre d’artiste espagnol Ciudadela, présenté dans la revue avec les découpages originaux de H. Camcieos (rubrique Exergue).



Un autre thème nous intéresse aussi, il s’agit des écrits d’Antonin Artaud sur Vincent van Gogh vus sous l’angle du « suicide de la société » et ouvrant une perspective pour les livres d’artistes d’un cycle nouveau, Artaud et Van Gogh (rubrique Dossier).



Le livre Les Imaginaires en géométrie, de Paul Florensky (1922), avec une gravure de Vladimir Favorsky, dévoile ses énigmes dans un essai biobibliographique (rubrique Archives).



Une place particulière est donnée au travail graphique autour des Pensées, de Blaise Pascal. Une gravure originale de la série « Géométrie de l’esprit », faite à Caen en 2009, enrichit chaque exemplaire de la revue (rubrique Livre).



Contenu



- Préface. Ligature, cahier n°22, juin 2022.



- Première rubrique (Historique). Discours de Victor Hugo 1869 au Congrès de la Paix. « Comment faire barrer le mot guerre ? Quelques réflexions sur la méthode très ancienne ». Livre d’artiste guerre (2019).



- Deuxième rubrique (Figure). Pour le 150e anniversaire d’Alfred Jarry. « Le langage graphique pataphysique inventé ». Livre-objet Ubu-Marionnette, 2010 (dossier génétique). Livre d’artiste L’Autoclète, 2022.



- Troisième rubrique (Exergue). « Bibliothèque de Don Quichotte ». À propos du livre d’artiste de H. Camcieos Ciudadela, 2021.



- Quatrième rubrique (Dossier). « Antonin Artaud et Vincent van Gogh ». La chambre à coucher de van Gogh à Arles, 1889 et les écrits d’Antonin Artaud 1947. Livre d’artiste de Giulio Varendi, La Chambre partagée, 2021.



- Cinquième rubrique (Archives). Pour le centenaire du livre Les imaginaires en géométrie 1922 de Paul Florensky. Essai bio-bibliographique. Schéma d’après la gravure de Vladimir Favorsky.



- Sixième rubrique (Livre). « Blaise Pascal : géométrie de l’esprit ». Livre d’artiste 2008 et gravure originale par Serge Chamchinov.

*

Comité scientifique



Caroline Bérenger. Docteur ès Lettres de l’université Paris-IV, chercheur et maître de conférences à l’université de Caen (France).



Serge Chamchinov. Artiste peintre, docteur ès Lettres de l’université Paris-VIII. Co-directeur de l’Institut de recherches interdisciplinaires du livre d’artiste contemporain (France).



Felip Costaglioli. Poète, traducteur, professeur d’esthétique du Cinéma à l’université de St Cloud (États-Unis).



Louise Dupré. Poète, romancière, membre de l’Académie des lettres du Québec (Canada).



Pascal Fulacher. Docteur en Art et sciences de l’art de l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne), historien du papier, du livre et de la reliure.



Stefania Iannella. Artiste peintre, maître ès Lettres de l’université Paris-IV, critique littéraire et polyglotte (Italie).



Jean-Claude Mathieu. Professeur émérite de littérature française moderne à l’université Paris-8 Vincennes St-Denis (France).



Jan H. Mysjkin. Poète multilingue, traducteur (Paris, France/ Bucarest, Roumanie).



Yves Namur. Poète et médecin. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.



Anna Samson. Poète, artiste peintre, docteur ès Lettres. Co-directrice de l’Institut de recherches interdisciplinaires du livre d’artiste contemporain (France).



Pierre Schroven. Poète, critique littéraire, formation de bibliothécaire documentaliste (Belgique).