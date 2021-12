Revue critique du livre d’artiste Ligature, cahier numéro 21

Fait en novembre 2021 à vingt-six exemplaires uniques et différenciées

Impression : jet d’encre Canon et Epson sur Canson blanc 120 g/m², Gerstaecker ivoire 90 g/m², Epson photo mat 102 g/m²,

Schoellershammer 150 g/m² et Fabriano 220 g/m² (pour la couverture)

Police de caractères : Palatino Linotype

Sur la couverture : Schéma d’après le dessin de Velimir Khlebnikov, 1900





Sommaire

Avant-propos

Première rubrique : Discours

- Jean-Pierre Hastaire, « La Reliure et l’anti-reliure », essai critique à l’égard de la reliure contemporaine pour les livres d’artistes.

Deuxième rubrique : Dossier

- Anna Samson, « Helmut Hannig à la Rencontre du texte et de l’’image » (présentation et entretien). Poèmes et deux xylographies de Helmut Hannig.

Troisième rubrique : Figure

- Sémion Biot, « Trinquons avec François Rabelais ! » (trois approches du style constructiviste). Texte inédit d’Yves Namur, Cœur de François Rabelais, braisé aux carottes (nouvelle fantastique), 2021.



Quatrième rubrique : Livre

- Affrontement VX. Livre d’artiste de Serge Chamchinov, collection Bauhaus-21, année 2017. Les enfants de la Loutre, poème de V. Khlebnikov 1912, traduction et présentation par François Isson.



Cinquième rubrique : Projet

- « Khlebnikov vs Flaubert ». Extrait du texte « Personne ne niera que… », 1918, traduction française de Fedor Lvov. La Troisième Rose Noire, estampe numérique par Anne Arc.

Ce cahier marque une décennie d’existence de la revue du livre d’artiste Ligature, et inaugure une nouvelle période de ses éditions qui sont à la fois pleinement artistiques et poétiques, mais aussi critiques et scientifiques. Nos publications ont pour objectif de présenter les matériaux liés à l’historique du livre d’artiste, à ses conceptions variées ciblant des traditions de différentes cultures, ainsi que ses actualités. Une attention particulière sera dévolue par notre revue aux perspectives de développement de cette forme d’art au xxie siècle. C’est pourquoi nous insistons sur les contributions qui représentent à la fois une symbiose de la conservation au plus haut degré des traditions du livre d’artiste et des idées novatrices y afférant.



Dans la première rubrique, Discours, un article synthétique intitulé « La reliure et l’anti-reliure » expose son point de vue cardinal, sa vision sur le rôle important de l’auteur dans la conception de la reliure de son livre-œuvre, citant comme exemples deux artistes, l’un français, Marc Vernier et l’autre allemand, Dietrich Lusici. L’auteur de l’article, Jean-Pierre Hastaire, historien d’art, prône le principe de l’auto-reliure pour les livres contemporains, en opposition avec la reliure décorative souvent attribuée au livre d’artiste post-factum et selon la volonté de tierces personnes (éditeurs, conservateurs ou collectionneurs…).



La section Dossier dévoile pour la première fois les matériaux graphiques et poétiques liés à l’œuvre de l’artiste allemand Helmut Hannig, qui a élaboré des sujets bibliques spécialement pour la revue, des improvisations sur les livres de L’Exode et de La Genèse. Suivant le principe de notre publication, nous publions l’entretien avec l’artiste et insérons ses gravures originales dans chaque exemplaire de la revue.



La troisième rubrique, Figure, concerne le travail artistique effectué par Achimos C. Verghen. Le lecteur est conduit sur les chemins du lieu de fiction de Thélème – imaginé par l’artiste à partir de la lecture de Gargantua, le premier livre de François Rabelais –, ainsi qu’une descente sous terre (suivant Le Cinquième Livre de Pantagruel). Le projet, démarré en 2018, a été achevé cette année, en novembre 2021, sous la forme de trois installations présentées au musée du Livre d’artiste à Granville, dont deux sur le voyage imaginaire à l’abbaye de Thélème (Portes de l’abbaye de Thélème, Cuisine de Thélème) et une sur le temple de la Dive Bouteille (Cave de Pantagruel). L’hôte d’honneur de la cuisine est Yves Namur avec son texte inédit sur le sujet du cœur de Rabelais.



La quatrième rubrique, Livre, revient sur les livres d’artistes à propos d’un ambitieux avant-gardiste du début du xxe siècle, Velimir Khlebnikov, « Président du globe terrestre » (cf. son manifeste de 1917), afin d’expliquer le livre d’artiste contemporain Affrontement VX, fait à l’exemplaire unique en 2017 par les artistes du groupe Sphinx Blanc et considéré par des spécialistes de l’art du livre comme un chef-d’œuvre rare des temps modernes.



Enfin, la cinquième rubrique, intitulée Projet, poursuit l’interrogation sur l’œuvre de Khlebnikov sous l’enseigne « Livre brûlé », thématique qui peut sembler barbare, mais qui est plutôt profondément philosophique, évoquant ainsi le silence et la fin de toute chose, ainsi que l’image d’une performance artistique sur les rapports entre les couleurs blanc et noir.