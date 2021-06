Parution du n°17 de ReS Futurae (1er semestre 2021)

Tendances et évolutions du cinéma de science-fiction

Prendre en compte la dynamique propre de la science-fiction, ses procédés de concrétisation de novums visuels et de mise en récit d’étrangetés pourtant si familières, c’est se donner la possibilité d’explorer certaines spécificités de l’art cinématographique, mais c’est aussi identifier ce que ce cinéma apporte, en propre, à une science-fiction moins transcendante qu’elle n’y paraît, et qui vit de ses incarnations singulières. Ce numéro de ReS Futurae entend apporter de nouveaux éclairages sur cette relation toujours plus féconde.

Éditorial

Sous la direction de Simon Bréan et Daniel Tron

Simon Bréan

Cinéma/Science-fiction : vers un changement de paradigme critique ? – Cinema/Science Fiction: towards a critical paradigm shift?

Gaspard Delon

Blockbuster de science-fiction : étendue, extension, morcellement du territoire – Science fiction blockbuster: extent, expansion, fragmentation of the field

Marianne Kac-Vergne

Le féminisme au secours des franchises de science-fiction : le cas de Mad Max : Fury Road (2015) et Ghostbusters (2016) – Can feminism relaunch a science fiction franchise? An analysis of Ghostbusters (2016) and Mad Max: Fury Road (2015)

Orlane Glises de la Rivière

Représentations du temps et de l’espace en science-fiction : du roman à l’écran – Representation of time and space in science-fiction: from books to films

Emmanuel Buzay

De la bibliothèque au « Tesseract » : une représentation borgésienne de la littérature dans le film de Christopher Nolan Interstellar (2014) – From the library to the “Tesseract”: a Borgesian representation of literature in Christopher Nolan’s Interstellar (2014)

Simon Bréan

Filiation et novum temporel : le cas d’Interstellar et d’Arrival – Filiation and temporal novum: a case study of Insterstellar and Arrival

En direct de Science Fiction Studies

Robert Yeates

Décadence urbaine et Hors-la-loi sexuels dans l’univers de Blade Runner – Urban Decay and Sexual Outlaws in the Blade Runner Universe

Siobhan Carroll

Perdus dans l’espace : survivre à la mondialisation dans Gravity et Seul sur Mars – Lost in Space: Surviving Globalization in Gravity and The Martian

En direct de Foundation

Andrew M. Butler

Les mythes défigurés : la destruction de Londres dans les films de science-fiction post-millénaires – Disfigured Myths: The Destruction of London in Postmillennial SF Film

Samantha Kountz

Nous venons en paix : l’immigration dans les films de science-fiction après la Guerre Froide – We Come in Peace: Immigration in Post-Cold War Science Fiction Film

Comptes rendus

Jérôme Goffette

Elaine Després, Le Posthumain descend-il du singe ? Littérature, évolution et cybernétique (2020)