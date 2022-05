Pour la troisième fois de son histoire plus que centenaire, la revue Europe consacre une livraison à Marivaux, dont l'œuvre, on le sait, a longtemps été éclipsée avant que les gens de théâtre lui redonnent vie — dans les années 1970 seulement. Sa force comique, sa vérité sociale, la subtile clarté de sa langue, lui ont été magnifiquement restitués, mais aussi sa profondeur, son âpreté, sa violence, sa cruauté même. Depuis lors, le répertoire marivaudien n’a plus quitté l’affiche, et la critique a pareillement élargi une œuvre qui ne se limite plus à quelques textes de théâtre. Elle a rappelé les "petites pièces" à côté des plus connues, les romans de jeunesse à côté de La Vie de Marianne et du Paysan parvenu, et surtout souligné l’importance des "journaux", chroniques, essais et réflexions. Joué mieux que jamais, publié, étudié, mis en images au cinéma, cet écrivain paraît aujourd'hui en phase avec notre époque, comme le souligne Michel Delon, à l'initiative de ce sommaire : "On aimerait aujourd’hui faire intervenir Marivaux dans nos débats sur l’égalité des êtres malgré l’inégalité des conditions et sur la tension entre la réalité vécue des sexes et l’injonction des genres. La gravité de tels enjeux n’est pas séparable du plaisir lié à la lecture et au spectacle de ses œuvres…".

Europe consacre aussi un substantiel cahier à Beppe Fenoglio (1922-1963), dont on fête le centième anniversaire, et à l’un des grands écrivains autrichiens d’aujourd’hui : Josef Winkler.

Fabula vous invite à lire ce triple sommaire et la Préface de Michel Delon…